Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este domingo

Como vai ser seu dia

Anda difícil saber quem é quem no meio da desorientação e medo que circula nos relacionamentos. Algumas máscaras caíram e sua alma percebeu com clareza a natureza de certas pessoas, mas ainda há confusão, que não é pouca.

É tempo de renovar os relacionamentos. Por isso, circula mais gente do que em outros momentos, o que tumultua bastante o cenário. Porém, melhor aceitar o tumulto do que ocultar-se no ambiente protegido de sua solidão.

É importante ouvir conselhos, mas acontece que agora e, dadas as condições, as pessoas andam mais medrosas do que nunca e, por isso, oferecem conselhos mascarados de prudência, mas que são fundamentados no medo.



Sobram ideias que entusiasmam e que servem para as pessoas se motivarem a dar o melhor. Porém, o passo seguinte, o de colocar as mãos na massa, anda difícil, pois, todo mundo tem medo e as coisas ficam empatadas.

Perceba a mão misteriosa do destino conduzindo seus passos para que você mude de atitude em relação às pessoas próximas. Perceba, também, que essa pressão só sugere, mas nada obriga. É você que deve decidir e agir.



Tudo deve ser conduzido para a melhor conclusão possível. O que isso significa? Que o maior número de pessoas deve se beneficiar com os resultados. Para isso, mais concessões e menos exigências terão de ser feitas.

Você sente a vontade, mas ainda os pudores e temores são fortes o suficiente para os projetos não decolarem como deveriam. É importante passar por isso, para que os pudores e temores sejam eliminados definitivamente.

Supere a timidez, pois essa se alimenta do medo que sua alma se recusa aceitar que sente, argumentando com milhares de razões para fingir que o problema é todo das outras pessoas, e não de sua própria alma.

Diversos interesses atraem sua atenção agora, o que é bastante comum para uma mente como a sua, sempre em busca de novidades. A diferença consiste em que, além da curiosidade habitual, há uma força de vontade em ação.

Sua alma teme a divulgação de certos segredos, mas acontece que, na prática, nada demais aconteceria com isso. Melhor seguir vivendo com a maior naturalidade possível, sem importar-se com nada do que acontecer.

As ideias só adquirem valor quando praticadas. Até lá, tudo é entusiasmo, que é bom, porque alegra a alma e faz o corpo dançar. Porém, é imprescindível realizar, assim mais almas serão alegres e mais corpos dançarão.

Todos os temores e pudores precisam ser superados com a maior rapidez possível, porque ainda que houver argumentos para alimentá-los sua alma também vê perspectivas que vão além dessas limitações. Eleve a mira!