Congresso de Estratégia Criativa discutirá inovação e liderança em diferentes áreas

Dez hora de palestras

Profissionais de marketing, imagem, cinema e gastronomia se reunirão na próxima segunda-feira para falar sobre inovação e liderança no terceiro Congresso de Estratégia Criativa, evento organizado pelo Grupo de Planejamento do Rio Grande do Sul (GPRS).

O objetivo do encontro, uma rodada de palestras de 10 horas no Teatro do Bourbon Country, na Capital, é provocar profissionais e clientes do mercado de comunicação gaúcho a pensar sobre quebra de paradigmas para buscarem novas formas de abordagem em suas áreas de atuação.

— A comunicação é uma das indústrias que mais estão sofrendo transformações por causa das mídias digitais, mas as discussões têm sido adiadas. Nos colocamos no papel de provocadores para discutir o assunto sem freio, com pessoas que estão na liderança de negócios disruptivos — explica a presidente do GPRS, Daniele Lazzarotto.

No total, 13 palestrantes, entre nomes nacionais e de fora do Brasil, participarão do evento. A ideia da organização foi trazer história inspiradoras de pessoas que, em diversas áreas do conhecimento, se aventuraram no desconhecido, transformando modelos de negócios.

— A pessoa vai ficar tonta de tanto conteúdo. A ideia é que saia precisando descansar, pensar na vida — conta Daniele.

O que: Congresso de Estratégia Criativa

Quando: 3 de abril, das 9hàs 19h

Onde: Teatro do Bourbon Country

Quanto: R$ 450

Inscrições: www.gprs.com.br/congresso2017

Conheça os palestrantes

Douglas Holt

Estrategista em Cultural Branding, é referência em branding e inovação, Ph.D em Marketing, Sociologia e Antropologia Cultural. Foi professor na Harvard Business School e pioneiro nos estudos culturais aplicados a estratégias de marcas.

Geoffrey Colon

Na Microsoft Advertising, explora e executa campanhas de comunicação e design. É autor do livro Marketing Disruptivo: o que growth hackers, data punks e outros pensadores híbridos podem nos ensinar sobre o novo normal.

André Chaves

Palestrante do Grupo de Planejamento do Brasil na Conferência Anual de Planejamento e conector do Papel & Caneta, um projeto sem fins lucrativos que conecta líderes e jovens de diferentes agências do mundo para trabalhar em causas sociais.

Danilo Christidis

Fotógrafo, artista e educador visual. Fundou a Fluxo — Escola de Fotografia Expandida. Durante sete anos, conviveu com diversas comunidades indígenas Mbyá Gurarani. Junto com o fotógrafo indígena Vherá Poty, publicou o livro Os Guarani Mbyá.

Eitan Blanche

Administrador especializado em Estratégias de Comunicação e Marketing Digital, teve passagens nas áreas de vendas e marketing na IBM e no Grupo ETB. Desde 2012, trabalha como executivo de contas no Google.

Felipe Schaedler

Chef catarinense apaixonado pela exuberância da maior floresta tropical do mundo, tem inovado a gastronomia com produtos genuinamente amazônicos. Aplica sua pesquisas no restaurante Banzeiro, em Manaus.

Nico Henriques

Gerente de planejamento na Mutato, cuidando principalmente de Avon. Também escreve resenhas de shows para a revista Noize e organiza uma feira trimestral de artes, música e gastronomia, chamada fêra féra.

Renata Lodi

É responsável pela área de Creative Solutions no Spotify Brasil. Formada em Economia pela Universidade São Paulo e em Relações Internacionais pela PUC-SP, migrou para a publicidade em 2009. Trabalhou nas agências Africa, JWT e DM9.

Thais Fabris

Consultora em comunicação com mulheres na 65|10, atua no mercado publicitário há 14 anos e tem 10 anos de experiência como diretora de criação. É co-fundadora da 65|10, uma consultoria especializada em comunicação com mulheres.

Ana Cortat

Cofundadora da hybrid colab, startup focada na identificação e estudo de novos contextos e no desenvolvimento de estratégias disruptivas.

Luisa Martini

Formada em Design, Comunicação e Cinema, é cofundadora da Flagcx e criou o CLAN, que trabalha na construção de novas formas de trabalho em Recursos Humanos. Teve experiências na Academy of Art University (EUA) e na KaosPilot (Dinamarca).

Rafael Martins

Idealizador do Share, grupo de eventos e cursos criado para compartilhar práticas do mercado digital de forma informal e com foco total no conteúdo prático/técnico. É professor de empreendedorismo digital no Centro Universitário de Brasília.

Marcelo Pacheco

Vice-presidente de Mercado do Grupo RBS, tem pós-graduação em Marketing na ESPM e participou de programas internacionais de formação em gestão, estratégia e inovação. Até o fim de 2016, atuou como diretor de Negócios do Facebook Brasil.