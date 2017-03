Damien Hirst ignorou os colecionadores. Seu novo trabalho vai conseguir reconquistá-los?

The New York Times

Imagine os Rolling Stones lançando um novo álbum acústico ou Christo se preparando para embrulhar uma ilha remota usando tecido de paraquedas.

É o tipo de expectativa que rodeia o primeiro novo conjunto de obras do artista Damien Hirst em vários anos, que será lançado em Veneza no dia 9 de abril, um mês antes da Bienal da cidade. O show, chamado de "10 years in the making" (10 anos de preparações), também é a primeira vez que os dois endereços da Pinault Collection – o Palazzo Grassi e a Punta della Dogana – serão dedicados a um único artista.

Como as extravagâncias anteriores de Hirst, esse projeto também será lançado com o mesmo nível máximo de controle e espalhafato. E dada a queda acentuada do preço de seus trabalhos após seu leilão solo na Sotheby's, em 2008, a questão que ronda o projeto é se o artista celebridade conseguirá virar o capítulo de sua história.

Será que o queridinho do mundo da arte da década de 1990 – aquele que liderou os Young British Artists, ou YBAs, e era conhecido por sua obra de US$ 12 milhões de um tubarão em um tanque – está em declínio? Será que os vários colecionadores que ficaram decepcionados depois que Hirst inundou o mercado com seu trabalho na venda da Sotheby's, ignorando marchands, lhe darão outra chance?

"Ele certamente confundiu o mercado. Agora tudo depende do sucesso do novo trabalho. Está ocupando Veneza, algo bem audacioso", disse Marc Porter, presidente da divisão de arte da Sotheby's.

O projeto, "Treasures From the Wreck of the Unbelievable" (Tesouros do Naufrágio do Inacreditável), de acordo com aqueles que já o viram, lembra um tesouro enterrado de pedras preciosas coberto com coral, como se acabasse de ter sido retirado do oceano, como relíquias da cidade perdida de Atlântida ou do Capitão Nemo. Inclui cerca de 250 peças de vários tamanhos, com preços que variam entre US$ 400 mil, por pequenos objetos de jade, até US$ 4 milhões, por uma cabeça da Medusa feita de malaquita.

Compradores em potencial não podem ver o trabalho pessoalmente, nem podem receber imagens por e-mail, uma cortesia geralmente concedida a grandes colecionadores. Em vez disso, um representante de uma das duas galerias de Hirst – a Gagosian, em Nova York e a White Cube em Londres – lhes fará uma visita com um iPad onde fotos das obras serão exibidas.

Hirst não quis comentar, como fizeram seus marchands, Larry Gagosian e Jay Jopling, da White Cube, que disseram que todos os pedidos dos meios de comunicação precisavam passar pelo estúdio de Hirst, o Science UK Limited. O proprietário da Pinault Collection, François Pinault, também não quis dar entrevista; seu museu postou algumas fotografias da próxima exposição de Hirst em seu site.

A exposição de Veneza é a terceira tentativa de um segundo ato para o artista plástico. A primeira foi sua abertura da Newport Street Gallery, no sul de Londres, em outubro de 2015, que expõe trabalhos de sua coleção.

Então, em abril de 2016, Hirst, de 51 anos, anunciou que estava voltando para a renomada Galeria Gagosian, da qual saiu em 2012.

Seu mercado já mostra sinais de fortalecimento. Uma de suas telas com uma grande borboleta, vendida na Christie's em novembro pela respeitável quantia de US$ 1 milhão, foi avaliada entre US$ 900 mil e US$ 1,2 milhão.

Quase todos no mundo da arte concordam que ele precisa fazer algumas reparações. Mesmo tendo conseguido o impensável ao conseguir US$ 200 milhões com a venda de seu trabalho na Sotheby's, em 15 de setembro de 2008 – ignorando os canais habituais de galerias e no mesmo dia em que o Lehman Brothers declarou falência –, o resultado foi um excesso de obras de Hirst no mercado, o que afetou seus preços.

"Sob vários aspectos, o leilão marcou o início do fim", disse o marchand Helly Nahmad.

Seu armário de remédios chamado "Lullaby Spring" foi vendido na Sotheby's, em 2007, por US$ 19,2 milhões, por exemplo, e o "Lullaby Winter" conseguiu US$ 4,6 milhões na Christie's em 2015. Mais recentemente, uma de suas pinturas da série das bolinhas foi vendida no dia da arte contemporânea da Sotheby's, em novembro, por apenas US$ 396.500, bem menos que os valores alcançados em 2013, que chegaram a US$ 1,7 milhão.

"As pessoas inexplicavelmente aceitaram aquela venda, iniciando uma espiral de declínio no mercado que nos arrastou junto. Seu mercado entrou em colapso e não se recuperou desde então", disse Adam Lindemann, colecionador e marchand, referindo-se ao leilão exclusivo de Hirst na Sotheby's.

"E agora ele está de volta, como Arnold", continuou Lindemann, referindo-se à famosa fala de Arnold Schwarzenegger em "O Exterminador do Futuro". "Lembre-se do velho ditado: 'Se me enganar uma vez, a vergonha é sua; se me enganar duas, a vergonha é minha'."

Hirst é muito prolífico, o que dá a sensação de que suas obras são onipresentes, impressão essa que seria desmentida, segundo colecionadores, por um catálogo raisonné com um relato completo de seu trabalho.

"Como investidor – o que de fato sou –, antes de empreender tal investimento você tem que se certificar de que a produção esteja razoavelmente sob controle. O mercado não gosta de caos, não aprecia confusão. Se Damien Hirst produzir um extenso catálogo raisonné, as pessoas poderiam ver uma ordem no conjunto de sua obra. Quantas unidades existem? Quantas borboletas? Quantos quadros das bolinhas?", disse Nahmad.

Ao mesmo tempo, de acordo com especialistas em arte, Hirst é um verdadeiro artista – não é efêmero, nem uma relíquia do passado, tem um talento excepcional e poder de permanência.

De fato, ele teve a ousadia de cobrar US$ 100 milhões por uma caveira incrustada de diamantes, em 2007, e de dominar todas as galerias de Gagosian em 2012 (11 na época) com uma retrospectiva da série de bolinhas, mas, segundo colecionadores, marchands e leiloeiros, Hirst é digno de atenção, como mostra a decisão do Tate Modern, em 2012, de dedicar uma retrospectiva a seu trabalho.

"Ele ainda é um dos maiores artistas deste século", disse o incorporador Aby Rosen, que afirmou ter muitas obras de Hirst em sua coleção, além de dizer que "Treasures", o novo trabalho, é "impressionante".

"Ele vai produzir até morrer porque é muito cerebral e profundo. Esse cara não vai desaparecer", acrescentou Rosen.

Já em relação aos colecionadores que podem não conseguir vender seus Hirsts e por isso têm o direito de se sentir frustrados, Rosen disse: "Se você quer ser um colecionador, tem que colecionar de tudo, e dentro de seu portfólio o preço das obras vai subir e descer. Se compra duas ações e uma sobe e a outra cai, não fique com raiva da IBM ou da GM".

Há quem diga que a mostra em Veneza está intrinsecamente ligada a Pinault, proprietário da casa de leilão Christie's e ávido colecionador da obra de Hirst. Ele quer impulsionar o mercado por interesse próprio, perguntam-se especialistas em arte, para elevar o valor das suas próprias aquisições?

Seja qual for o caso, a maioria concorda que Hirst – com uma fortuna estimada em US$ 350 milhões – não precisa de dinheiro.

"Creio que Damien Hirst – especialmente o Damien Hirst do início de carreira – deixará uma marca profunda na história da arte. Os colecionadores verdadeiramente obstinados, se gostarem do que está fazendo agora, vão aceitar e esquecer que esse cara tantas vezes no passado produziu demais", disse Nahmad.

Por Robin Pogrebin