Domingo de "pegação" em Porto Alegre atrai pequeno número de jovens e tem pouco beijo

Juventude

No Facebook, 8,7 mil pessoas manifestaram interesse e 4,8 mil confirmaram presença, mas quando chegou a hora contavam-se só uns gatos pingados, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, para o que havia sido anunciado como um grande evento de "pegação" entre adolescentes.

Marcado para as 15h deste domingo, o encontro "Quem pegou pegou, quem não pegou é só chegar" coincidiu com um dia chuvoso, e só umas três ou quatro dezenas de corajosos apareceram. Durante parte do tempo, protegeram-se da chuva sob os arcos do Monumento ao Expedicionário. Depois, circularam pelo eixo central do parque, mas sem produzir as cenas quentes que tiram o sono de muitos pais.

Os organizadores do evento haviam criado uma espécie de código segundo o qual, conforme a cor da roupa, o participante manifestaria suas intenções. Quem estivesse de preto era "só grudar", cinza significava "bissexual", rosa era "lésbica", vermelho pedia "beijo triplo", camisa de time era um aviso de que a pessoa estava lá "só pelo sexo", e assim por diante. Diferentemente do que os comentários no Facebook poderiam fazer crer, até depois das 17h ninguém havia aparecido com a camisa de algum time.

Pouco antes da hora marcada, os comentários no Facebook já indicavam que o evento corria perigo. Jovens perguntavam se aconteceria mesmo, sugeriam a mudança da data e anunciavam que não apareceriam por causa da falta de parceria e da chuva. Mas também havia vários confirmando o evento e colocando pilha.

No final, pareceu um encontro normal entre amigos. Houve bebida, beijos no rosto, abraços. Beijos na boca foram raros, praticamente monopolizados por um casal de lésbicas. Em dado momento, houve distribuição de pirulitos. Em um momento mais quente, alguém gritou:

— A Amanda quer perder a BV (boca virgem)!

Mas não deu em nada.

Naquela altura, a página do evento no Facebook já demonstrava sinais de decepção. "Cadê vocês?", perguntava um garoto. "Não tem ninguém nessa porra!", reclamava outro. "Kkkkk. Evento mais lixo de todos. Ninguém foi. Que merda. Não sabe organizar nada. Lixão", registrou um terceiro.