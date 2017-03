Domingo deve ser de sol e temperatura em elevação no Estado

Previsão do tempo

Boas notícias para este domingo: a maior parte do dia deverá ser de tempo firme e predomínio de sol no Rio Grande do Sul. Durante a tarde, de acordo com a Somar Meteorologia, a temperatura estará em elevação – a máxima pode chegar a 29ºC em Santa Rosa, Uruguaiana e Passo Fundo e a 28ºC em Porto Alegre e Santa Maria.

Por conta da umidade que sopra do mar em direção à costa, deve ocorrer aumento da nebulosidade e chuvas isoladas e fracas no Litoral Norte. Em Torres, a máxima não passa dos 24ºC.

Leia mais:

Voluntários ajudam a reerguer São Francisco de Paula

Destruição em São Francisco de Paula foi causada por "provável tornado"

VÍDEO: bombeiro registra a chegada de vendaval a São Francisco de Paula



Nesta segunda-feira, as condições climáticas não sofrem grandes alterações. O dia deverá ser de sol, com períodos entre nuvens, e temperaturas altas – os registros mais elevados estão previstos, outra vez, para Santa Rosa e Passo Fundo, com 31ºC. Na Capital, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. Em Erechim, variação entre 14ºC e 29ºC. A possibilidade de chuva isolada no Litoral se mantém.

Para terça-feira, a previsão da Somar é de continuidade do tempo firme em todo o Estado, com exceção do Litoral Norte. Os gaúchos devem ter temperatura amena pela manhã e elevação no período da tarde, principalmente no Oeste, onde fará calor mais intenso. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC em Porto Alegre. Em Pelotas, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC. Bagé deve registrar mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Segundo a Somar, a chuva retorna ao Estado ao final de semana. No início de abril, deve ocorrer queda acentuada da temperatura.