Domingo deve ser de tempo firme na maior parte do RS

Previsão

O domingo será de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul, segundo previsão da Somar Meteorologia. As temperaturas devem se manter semelhantes ao sábado, padrão que se repetirá também no início da semana.



Porto Alegre deve comemorar seus 245 anos em um dia de sol e poucas nuvens. A temperatura da Capital deve variar entre 18ºC e 30ºC.



A maior formação de nebulosidade deverá ocorrer no norte do Estado. Por conta disso, estão previstas pancadas de chuva no início da tarde em algumas cidades do Litoral Norte. Em Tramandaí, a mínima será de 21ºC, com máxima de 25°C.



Sem chuva, a Serra deve registrar as temperaturas mais baixas. Em São José dos Ausentes, os termômetros podem chegar aos 12ºC, com máxima de 21ºC.