Domingo pode ter granizo e queda da temperatura no RS 

Tempo

O domingo pode ser de temporais em todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, uma área de baixa pressão atmosférica avança rapidamente do norte da Argentina em direção ao litoral gaúcho e dará origem a uma frente fria. Por conta do fenômeno, tempestades devem se espalhar pelo Estado, com grandes volumes de água e risco de ventania e granizo.



Na medida em que a chuva avançar para o Norte, o ar seco e frio tomará conta das cidades gaúchas. A previsão é de que o tempo comece a abrir à noite, com queda acentuada nas temperaturas. Na Capital, os termômetros devem variar entre 20ºC e 26ºC ao longo do dia. A mais baixa temperatura deverá ser em Bagé, com 16ºC.

Leia mais

Na segunda-feira, o tempo abre na maior parte da região Sul. O dia terá tempo firme, com temperaturas baixas ao amanhecer e à noite. À tarde, mesmo com o sol, não esquentará muito. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 24ºC. Caxias do Sul e Passo Fundo devem registrar mínimas de 9ºC.