Domingo pode ter temporais no Rio Grande do Sul

O fim de semana deve ser de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Na noite de sábado, novas áreas de instabilidades podem provocar temporais isolados entre o Oeste e o Norte.

– Amanhã (sábado), o tempo fica mais abafado em relação a hoje (sexta-feira). A máxima pode chegar a 30°C em diversas cidades – afirma a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.



Em Porto Alegre, pode chover de forma isolada. Os termômetros devem registrar entre 21°C e 30°C. No Litoral, há previsão de precipitações fracas.



No domingo, os temporais se espalham por todo o Rio Grande do Sul,com risco de ventania e granizo em pontos isolados. A região mais atingida, segundo a meteorologista, deve ser a de São Borja, onde pode chover até 70mm. As rajadas de vento podem passar de 60km/h.



Na Capital, pode chover até 40mm, a média de março é de 104mm – nas últimas 24h o acumulado registrado foi de 50mm. A temperatura deve variar entre 23°C e 26°C.

– Entre o final do domingo e o começo da segunda-feira, a temperatura deve ficar amena no Estado. A mínima pode ser de 10°C em alguns pontos da Serra – informa.

Previsão para sábado:

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC

Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 28ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14ºC e máxima de 27ºC





Previsão para domingo:

Capital: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 26ºC

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Santa Rosa: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC Rio

Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 25ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 18ºC e máxima de 24ºC

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 16ºC e máxima de 26ºC