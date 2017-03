Domingo será de tempo instável no Rio Grande do Sul

Previsão

Neste domingo, o tempo deve continuar instável no Rio Grande Sul e as temperaturas devem chegar aos 30ºC. Uma frente fria, umidade que vem da Amazônia e um sistema de baixa pressão trazem essa instabilidade para o Estado.

Leia mais:

Horário de verão gerou economia de R$ 159 mi no país, diz ministério



No Litoral Norte vai ter chuva a qualquer hora. No final da manhã, o sol deve aparecer entre nuvens na região, mas o tempo volta a ficar encoberto, deve haver melhoria no final do domingo. A Capital terá pancadas de chuva rápidas no período da tarde.

O avanço de uma região de alta pressão atmosférica deixa o tempo mais seco ao longo do dia na Campanha e na Fronteira Oeste. Por causa desse fenômeno, nesses locais, haverá maior amplitude térmica ao longo do domingo. No Norte, o dia será abafado.

Veja a previsão para as cidades:

Capital: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Caxias do Sul: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 25ºC

Santa Maria: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Santa Rosa: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Erechim: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC

Torres: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC

RioGrande: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 24ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 27ºC

PassoFundo: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC

Bage: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Leia as últimas notícias