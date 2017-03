Domingo será de tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Depois de uma madrugada de céu limpo na maior parte do Rio Grande do Sul, o domingo deve ser de tempo seco em grande parcela do território. Isso ocorre graças a uma área de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens carregadas de chuva e leva ar frio para a região.

De acordo com a Somar Meteorologia, as temperaturas devem ser um pouco mais elevadas do que no sábado, mas a tendência é que não cheguem a 30º. Em Porto Alegre, onde a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens, os termômetros podem variar entre 14ºC e 29ºC. Caxias do Sul e Santa Maria, que também devem ter tempo firme, estão com máximas previstas de 25ºC e 26ºC, respectivamente.

O norte do Estado, conforme a meteorologia, terá tempo instável e com chuva. O Litoral Norte, devido aos ventos úmidos do mar, será atingido por pancadas isoladas e fracas. Em Torres, a mínima deve ser de 17ºC, e máxima, de 26ºC.

Previsão por cidade

Capital: Tempo aberto, com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 29ºC.

Pelotas: Tempo instável e chuvas isoladas. Mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.

Caxias do Sul: Tempo aberto. Mínima de 12ºC e máxima de 25ºC.

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.

Santa Rosa: Chuvas isoladas. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC.

Erechim: Chuvas isoladas. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 28ºC.

Torres: Chuvas isoladas. Mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.

Rio Grande: Chuvas isoladas. Mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

Mostardas: Chuvas isoladas. Mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.

Passo Fundo: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 26ºC.

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 25ºC.