Domingo será marcado pela instabilidade no Rio Grande do Sul

A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul trouxe instabilidade para o Estado e amenizou o calorão dos últimos dias. Neste domingo, a instabilidade deve predominar em boa parte das regiões.



Região Metropolitana e Norte devem ter precipitações ao longo do domingo. Em Porto Alegre, há previsão de chuva intensa pela manhã e no fim da tarde.



A frente fria deve se aproximar acompanhada de vento forte, que pode ultrapassar os 60 km/h, conforme a Somar Meteorologia. Na Capital, a máxima deve ser de 28°C.



Municípios da Fronteira Oeste e Sul devem ter um domingo de tempo mais seco. As temperaturas nestas regiões oscilam entre 25°C e 32°C.



Para a segunda-feira, a expectativa é de mais chuva, especialmente no norte gaúcho. Porto Alegre deve ter bastante nebulosidade, embora sem precipitações. Passado o mau tempo, o calor deve retornar ao Rio Grande do Sul a partir da próxima semana.