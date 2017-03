Em Três Passos, Mauro Rückert fez do seu passado um jardim

Singular

O marceneiro Mauro Rückert, 56 anos, vem erguendo há anos na comunidade de Padre Gonzáles, no interior de Três Passos, um jardim em que cada caminho, vereda e decoração remete a um elemento histórico do passado de sua família, com raízes que vão da Alemanha à República Tcheca. Autodidata, ele fez tudo sozinho, e admite que o trabalho ainda está em produção, mas já recebe visitas de quem quiser conhecer um pedaço da história do Rio Grande. ZH visitou o jardineiro do passado na quinta reportagem da série Singular: Um Olhar Sobre o Rio Grande, que se dedica a apresentar situações, personagens e lugares inusitados do Estado.

Foto: Carlos Macedo / Arte ZH