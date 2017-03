Entrevista da rede britânica BBC é interrompida por filhos de entrevistado

Atração principal

Trabalhar em casa pode ser difícil para algumas pessoas. Mas, para quem tem filhos, os imprevistos podem gerar cenas hilárias. Foi o que aconteceu com o professor de ciências políticas, Robert E. Kelly, durante uma entrevista ao vivo para o canal britânico BBC News.



Kelly era o entrevistado do programa BBC World News sobre a situação política da Coreia do Sul, quando sua filha abre a porta da sala e vai em direção ao pai, seguida por um bebê em um andador. O professor é alertado pelo apresentador do noticiário, e então sorri e pede desculpas. Em seguida, a mãe das crianças entra na sala e, apressada, recolhe as crianças.



Veja o momento em que as crianças entram na sala e desconcentram o pai:

