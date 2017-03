Escola de modelos é interditada por enganar crianças e adolescentes em Porto Alegre

Medida do Procon

Uma instituição que atuava como escola de modelos, em Porto Alegre, foi interditada pelo Procon nesta quinta-feira por praticar publicidade enganosa reiteradamente a crianças e adolescentes. A MFV da Fonseca, que também usava o nome Superstar, atuava na Capital como escola de modelos Grupo Live. As informações são do Blog Fralda Cheia, da Rádio Gaúcha.

Segundo o Procon Porto Alegre, as propagandas eram direcionadas a crianças e adolescentes de baixa renda e criava a perspectiva de que poderiam ingressar no mercado da moda, atuando como modelos.



Leia mais:

É prejudicial as crianças passarem as férias no ambiente escolar?



— Gerava a expectativa de que seriam produzidos para book fotográfico, mas eram fotografados com a roupa do corpo — destaca a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Sophia Martini Vial.

A MFV também incorreu no ato de descumprimento da oferta e na utilização indevida da marca, produzindo confusão entre os consumidores, ao fazer-se passar pela empresa Live Model, que atua no mercado de moda na Capital, completa o comunicado do órgão.

De acordo com a diretora do Procon, A MFV ficará interditada até que solucione as demandas que chegaram ao órgão, devolvendo cerca de R$ 30 mil pela cobrança de serviços não prestados. A empresa também infringiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que não se pode violar a integridade física, psíquica e moral dos jovens.

O blog Fralda Cheia entrou em contato com a empresa que garantiu que a Superstar não foi fechada e que ainda hoje será apresentada a documentação necessária para provar a regularidade do serviço. Além disso, vai realizar o pagamento dos R$ 30 mil ao Procon para que a empresa continue atuando na Capital.