Escolhendo o vinho como se escolhe os alimentos

Muita gente busca uma fórmula fácil para escolher os melhores vinhos.

Geralmente me perguntam se posso sugerir um livro, um curso ou uma revista especializada. Tentar dominar a vasta gama de produtores de quase todos os cantos da terra é um caminho longo, mas fascinante. Mesmo eu ainda percorro essa rota sem fim.

Felizmente, há uma solução mais simples que não requer a leitura de livros cheios de complexidade, ou panfletos que tentam nos enganar com a promessa de conhecimento fácil.

Basta se lembrar de três palavras: vinho é alimento.

Isso pode parecer absurdo para as pessoas cuja ideia de apreciação de vinhos é beber um tinto em um bar enquanto os amigos se enchem de coquetéis ou cerveja. E não faz sentido para aqueles que veem um copo de vinho simplesmente como uma recompensa ao chegar em casa após um dia de trabalho árduo, enquanto outros podem preferir um uísque com gelo ou um martíni.

Mas o vinho no sentido clássico não é o substituto de um coquetel. É parte integrante de uma refeição, servido à mesa com a comida. E, para mim, uma maneira simples de entendê-lo, de aumentar a qualidade do que você consome e o prazer com que o toma, é tratá-lo como se fosse outro item básico à mesa, como se fosse um legume, uma carne ou um pão que você compra para se alimentar.

Nas últimas décadas, os americanos desenvolveram uma consciência maior em relação aos ingredientes de suas refeições. Categorias como alimentos orgânicos, que já foram exclusivas dos malucos por saúde, são agora populares e grandes negócios. Ir às compras já não é apenas ir de carro até o supermercado e enche-lo de mercadorias; isso hoje envolve uma série de considerações éticas, políticas e estéticas.

Onde e como o alimento é produzido? Como os animais são tratados? O sabor, fator que já foi relegado ao fim da lista de prioridades do setor alimentício, está novamente no centro da questão. A distância que o alimento deve viajar é fundamental para muita gente, assim como o papel da ciência e da indústria.

Todas essas considerações são fundamentais para a revolução da comida, que ajudou a melhorar bastante a qualidade do que comemos e o prazer que sentimos. Porém, quando se trata de vinho, muita gente que se preocupa profundamente com a comida ainda bebe o equivalente ao tomate comum.

Esse "ponto cego" impedia muitos consumidores de se questionar sobre a forma como o vinho é feito, mesmo que sejam totalmente conscientes das origens da comida que consomem.

O que aconteceria se os bebedores de vinho começassem a se interessar pelo processo de vinificação?

Não se enganem: do mesmo modo em que as prateleiras de supermercado nos Estados Unidos são forradas de alimentos processados – resultado da pesquisa cuidadosa sobre componentes de sabor, técnicas de fabricação e preferências do cliente –, elas também são preenchidas com garrafas de vinho processado.

Esses vinhos não são a expressão simples e pastoral de uma cultura agrícola. São produtos da linha de montagem, feitos industrialmente com sprays químicos, em fábricas com máquinas e tecnologia e aditivos, e adaptados, assim como com os alimentos processados, às especificações derivadas de pesquisa de preferência do consumidor e ao uso de grupos focais.

Ninguém pensa no que há por trás do que é consumido, desde que o gosto seja considerado bom. As prioridades são outras.

Mas uma minoria significativa se importa com o que come, o suficiente para que agricultores, açougueiros e padeiros, restaurantes e cadeias de supermercados agora se dediquem a fornecer ingredientes de qualidade, que atendam a elevadas considerações estéticas, médicas, morais e éticas.

Pensar no vinho da mesma maneira é o primeiro passo para se obter mais qualidade e prazer do que se bebe.

Sob a lei americana, um vinho não pode ser chamado de orgânico a menos que seja feito de uvas que foram certificadas como tal, que tenham sido fermentadas com fermento orgânico e que não contenham dióxido de enxofre, conservante que é usado em todos os vinhos, com exceção dos mais naturais.

Poucos exemplares podem ser chamados assim, embora muitos sejam feitos de uvas cultivadas organicamente. Esse aspecto por si só não dá nenhuma pista da qualidade do vinho. Uvas orgânicas, assim como as produzidas industrialmente, podem ser processadas em vinícolas com o uso de produtos artificiais e pouca consideração pela produção honesta. Além disso, inúmeros pequenos agricultores íntegros trabalham organicamente, ou adotam princípios ainda mais rigorosos do que a definição exige, mas não se preocupam em certificar seu trabalho por causa da despesa e da burocracia envolvida. Portanto, os rótulos nem sempre são significativos.

Mais importante do que rótulos que contenham o adjetivo "orgânico", seria uma maior transparência sobre o cultivo das uvas e a produção do vinho. Alimentos processados são obrigados a listar todos os ingredientes utilizados durante sua produção. Por que o vinho pode se eximir de tais exigências? Muitas decisões de compra de alimentos são feitas após o exame da lista de ingredientes nos rótulos dos produtos. Não deveríamos querer saber também o que há no nosso vinho?

A indústria vinícola há muito defende a ideia de que os consumidores acharão os rótulos confusos ou incompreensíveis. Isso pode ser verdade, mas é irrelevante. Quem entre nós compreende os ingredientes que entram, digamos, no cereal matinal produzido em grande escala? Milhões de pessoas não se importam e compram esses produtos de qualquer maneira.

Porém, com a rotulagem abrangente, aqueles que querem evitar ingredientes artificiais ou suspeitos têm a oportunidade de fazê-lo. Deveriam ter a mesma oportunidade com o vinho.

E pode apostar que, quando as pessoas começarem a questionar ingredientes e processos envolvidos na produção da bebida, a indústria vai prestar mais atenção a esse grupo de consumidores bem informados que só faz crescer.

Pensar no vinho como alimento vai afetar as decisões de compras de outra maneira importante. Muita gente que se esforça para comprar carne, peixe, pão e produtos de fornecedores especializados ou de mercados de agricultores pode continuar a comprar seu vinho em supermercados, grandes varejistas ou lojas de conveniência. Se você gosta de vinho, isso é um erro.

Há a possibilidade de encontrar uma boa garrafa, mas as chances são muito pequenas. Para isso, precisa de uma loja administrada por devotos apaixonados, que fazem grande parte do trabalho por você. Uma boa loja de vinhos ou um comerciante on-line com um ponto de vista, como um bom açougueiro ou padeiro, contará com um processo de seleção rigoroso antes de disponibilizar seus produtos aos consumidores. Saber que está em uma boa loja de vinhos pode aguçar sua tomada de decisão em questões de gosto e ocasião, ao invés de qualidade.

Tratar a bebida como alimento melhora a noção do que se tem na mesa, simplifica-a e a torna mais acessível. O que nos leva à seguinte conclusão: para tomar um bom vinho, encontre um bom fornecedor.

