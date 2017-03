Estado registrará pancadas de chuva nesta quinta-feira

Previsão do tempo

O cenário de altas temperaturas e tempo aberto muda nesta quinta-feira na maior parte do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade voltam e chuvas são esperadas no Estado pelo período da tarde.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, novas precipitações são associadas a uma área de baixa pressão atmosférica. Com a aproximação de uma frente fria, temporais serão registrados nas áreas de fronteira com o Uruguai e no norte da Argentina. A chuva chegará acompanhada de ventos fortes e, até mesmo, queda de granizo.



As temperaturas diminuem no Sul e na Campanha, porém o abafamento seguirá nas regiões.



Em Porto Alegre também são esperadas pancadas de chuva com trovoadas. Porém, a temperatura não diminui. A mínima na Capital será de 22ºC e máxima de 34ºC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA