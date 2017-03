Estado terá predomínio de sol e tempo firme nesta terça-feira

Previsão do tempo

A maior parte do Rio Grande do Sul terá tempo firme e ensolarado, com temperaturas em elevação, nesta terça-feira. Segundo previsão da Somar Meteorologia, algumas variações de nebulosidade ocorrerão ao longo do dia.



Já durante a madrugada desta terça, imagens de satélite e radar apontavam céu aberto na maior parte do Estado com variação de nuvens na faixa oeste. Precipitações podem ser registradas em parte do sul gaúcho. Ventos úmidos que sopram do mar provocam chuva fraca na região. No Chuí, o mar pode ficar agitado com ondas de até 2 metros de altura.



A temperatura será baixa ao amanhecer. O destaque vai para as cidades de São José dos Ausentes, com mínima de 9ºC, e Vacaria, que deve registrar 10ºC. Em Porto Alegre, o dia ficará ensolarado. A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima não passa dos 29°C. O céu claro com poucas nuvens deve permanecer ao longo dos próximos dias.



*ZERO HORA