Ferrari 812 Superfast, o modelo mais rápido e potente da Casa de Maranello

Superesportivo

Genebra é a passarela de luxo da Ferrari. Os principais lançamentos da montadora italiana sempre ocorreram no evento suíço. Não foi diferente no 87º Salão Internacional do Automóvel de Genebra que se encerra no dia 19. Desta vez, a megaestrela é a 812 Superfast.

O visual forte valoriza a ampla grade dianteira com o logotipo da marca no centro e o grupo ótico com iluminação em LED Foto: Salão de Genebra, DV

A 812 substitui a F12 como o modelo de série mais potente produzido na história da marca italiana.

Na traseira, lanternas redondas em LED, aerofolio, duplo escapamento nas pontas do para-choque e difusores Foto: Salão de Genebra, DV

Os 800 cv e os 64,3 kgfm de força (torque) do V12 6.5 800 são distribuídos pela transmissão de dupla embreagem e sete marchas à tração traseira. Dianteiro, o V12 poderá ser o último motor aspirado da Ferrari.

Laterais marcadas por vincos que correm entre as caixas de todas Foto: Salão de Genebra, DV

A 812 é a primeira Ferrari com avançado sistema de direção eletromecânica que interage com as quatro rodas. Na apresentação, a Ferrari garantiu que nenhum outro carro de motor dianteiro já chegou perto do desempenho do novo modelo.



Interior revestido em couro e fibra de carbono com detalhes em aço e volante multifuncional com a base reta Foto: Salão de Genebra, DV