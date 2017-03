Festas descontraídas em bares gays aproveitam o sucesso da Broadway

The New York Times

Nova York – Em uma época em que shows como "Hamilton" e "Aladdin" conseguem arrecadar US$2 milhões por semana, os bares gays estão refletindo o sucesso com noites ousadas na Broadway.

Em três noites semanais em bares pela cidade, os gays entoam as canções das peças, aplaudem quem vem da Broadway e assistem a números musicais de drag queens. O roteiro pode não ser novo (o Splash, um clube em Chelsea que já fechou as portas, manteve as Musical Mondays por mais de duas décadas), mas com certeza esse tipo de atração está crescendo.

"A Broadway e a comunidade gay sempre estiveram juntas", afirma Clay Smith, que atua sob o nome drag de Delighted Tobehere.

Até recentemente, quando Delighted conseguiu vários compromissos fora da cidade, Smith era o apresentador do Razzle Dazzle Wednesdays at Pieces, um bar gay na Rua Christopher. A multidão de "damas do teatro" vinha ver Delighted entoar canções da Broadway, enquanto o telão mostrava filmes como "Fama".

"Não importa se você apenas bateu o dedão do pé, acabou um namoro ou sobreviveu aos feriados na companhia de sua família batista republicana do Sul, o teatro pode ajudá-lo a fugir de tudo por algumas horas", acredita Smith.

A maior parte da ação da Broadway acontece em Hell´s Kitchen e sempre nas segundas-feiras, noite em que a Broadway permanece escura.

No Therapy, popular bar gay na Rua 52 Oeste, uma multidão de rapazes de 30 e poucos anos em suéteres se reúne para a Stage Fright, uma festa que tem como anfitriã a drag Marti Gould Cummings. Entre os destaques dessas noites estão Adam Pascal, de "Rent", cantando "Light My Candle" com Cummings, e Alice Ripley entoando clássicos de "Sunset Boulevard".

O ator Michael Cerveris, vencedor de dois prêmios Tony (por "Assassins" e "Fun Home"), apareceu por lá em janeiro e, depois que Cummings fez uma versão blues de "My Heart Will Go On" de "Titanic" (Cerveris trabalhou no musical da Broadway da história), os dois divertiram a plateia com brincadeiras irreverentes.

Colega de atuação favorito? "Patti LuPone é uma força da natureza", disse Cerveris.

"Todos os meus convidados falam da Patti", respondeu Cummings.

"Ela corta você se não falar dela", avisou Cerveris, rindo e acrescentando um palavrão impublicável.

Cerveris então revelou que a canção "Finishing the Hat" de "Sunday in the Park With George" foi sua música de teste mais frequente e começou a cantá-la para um público agradecido, acompanhado de um pianista.

Do outro lado da rua, o Industry Bar é palco da festa semanal Diva, com uma peça teatral leve e inteligente estrelada pelo virtuoso Marty Thomas e seus diversos convidados. Thomas explica que começou o evento seis anos atrás "para mostrar o talento em seus elementos humanos, não em personagens".

As estrelas da Broadway podem relaxar ali com canções populares e, no ano passado, Idina Menzel apareceu para lançar seu novo single, "I See You".

"Eles piraram, mas, bom, sempre piram", diz Thomas.

"Detesto quando juízes de reality shows dizem: 'Você está sendo muito teatral'. Aí eu penso: 'Que sorte!'", conta Thomas.

A alguns quarteirões dali, na Avenida 10, o Hardware Bar produz uma festa mais intimista chamada Broadway Mondays, em um salão dos fundos, onde o pequeno palco foi enfeitado com uma cortina de fios prateados e o telão mostra imagens de "Sweet Charity", "Grease" e "Cats". Com três anos, a festa de segunda-feira já atraiu figuras da Broadway como os atores Billy Porter (de "Kinky Boots") e Telly Leung (de "Allegiance").

"Sentia saudades das Musical Mondays do Splash e decidi fazer a minha festa para ter aonde ir", explica Justin Luke, que promove a noitada com a drag Sutton Lee Seymour.

Em uma segunda-feira recente, a drag queen Cacophony Daniels, que na verdade é o ator da Broadway Courter Simmons de "Jersey Boys", cantou "Be Our Guest" do musical "A Bela e a Fera" enquanto rodava, soltava agudos e jogava as pernas alternadamente para o alto.

Simmons então fez uma piada da versão cinematográfica de "A Bela e a Fera", com Emma Watson, que normalmente não canta na tela. Ele disse que estava preocupado com o fato de a atriz talvez precisar usar um software de correção vocal. "Mas talvez só eu ache isso."

Por Michael Musto