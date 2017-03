FGTS liberou R$ 3,8 bilhões no primeiro dia de saques

Economia

A Caixa Econômica Federal informou que 3,3 milhões de brasileiros sacaram ou receberam em conta R$ 3,8 bilhões na última sexta-feira, o primeiro dia de pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo a Caixa, foram ainda emitidas na sexta 512 mil senhas de trabalhadores apenas em busca de informação nas agências.

Balanço divulgado neste sábado cita que a maioria do dinheiro foi transferido automaticamente. Ao todo, 1,9 milhão de trabalhadores que fazem aniversário em janeiro e fevereiro receberam automaticamente R$ 2 bilhões em conta ou poupança porque já têm relacionamento bancário com a Caixa.

Leia mais

Tudo que você precisa saber sobre o saque das contas inativas do FGTS

Contas inativas do FGTS: saque está liberado, você já conferiu se tem direito?

FGTS das contas inativas: empresas deixaram de pagar mais da metade do valor total do FGTS que será sacado



Outros 1,4 milhão de trabalhadores foram aos pontos de atendimento - agências, lotéricas, correspondentes e caixas eletrônicos – e sacaram R$ 1,8 bilhão no primeiro dia para os saques. Neste sábado, 11, mais de 1,8 mil agências do banco federal abrirão as portas entre 9h e 15h para atendimento exclusivo sobre o FGTS.



* Estadão Conteúdo

i>* Estadão Conteúdo