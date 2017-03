Filas no aeroporto, voo atrasado? Para o meu filho é o paraíso

The New York Times

Por: The New York Times

Eu costumava achar que havia dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que ficam tão nervosos em relação ao voo que só se sentem felizes se chegam ao aeroporto quatro horas antes, e aqueles tão blasés que preferem chegar ao aeroporto poucos minutos antes da decolagem.

Muitas vezes essas duas pessoas são casadas uma com a outra.

Mas, desde que tive filhos, percebi que há um terceiro tipo: aqueles que adoram aeroportos. Ou seja, meu filho de três anos de idade, Holt. Sua frase preferida, literalmente, é: "Vamos falar sobre a infraestrutura de aeroporto".

"Outra vez?", respondo calmamente, revirando os olhos.

"Vamos brincar de 'Qual é seu veículo de terra favorito?'."

"Uau! Parece ser bem divertido", digo eu.

Essa obsessão pode às vezes ser cansativa, mas você sabe quando ela vem a calhar? Quando viajamos. Todas as partes incrivelmente irritantes de uma viagem que os adultos normalmente abominam, se tornaram o ponto alto da experiência de Holt.

Por exemplo: o estacionamento (ele adora!), o quiosque de autoatendimento (sim, por favor!), a entrega de bagagem (quase o perdemos na esteira!), as filas para passar pela segurança (você está de brincadeira?), as várias máquinas de raio X e os rituais de detecção de metal (ele podia ficar olhando para eles dias seguidos). Tudo é tão eletrizante para Holt que chega a parecer que o preço da passagem é de fato apenas uma taxa de entrada para o aeroporto que, por acaso, inclui um voo gratuito.

E então, em uma recente viagem para a Flórida, comecei a apreciar aqueles momentos que normalmente não vemos a hora que acabem. Por exemplo, Holt adora as divisórias retráteis. Acho que eu nunca havia prestado atenção nelas antes dele. Nem sabia que tinham um nome antes de ele ter perguntado. (Sim, são aquelas coisas que usam para manter as pessoas em filas ordenadas.) Então, quando um funcionário do aeroporto alterou o trajeto de nossa fila, soltando e prendendo as fachas nos pequenos postes, dava para pensar que o sujeito era o próprio Moisés abrindo o Mar Vermelho. O queixo de Holt caiu. Ele ficou balançando no lugar.

À nossa frente, uma senhora havia inexplicavelmente mantido todas as suas joias extravagantes ao passar pela máquina de raio X, apesar de todas a sinalização pedindo que fizesse o contrário. A agente de segurança do aeroporto, que logicamente já havia encontrado tipos como ela antes, fez uma busca completa, mas educada com seu detector, que emitia uma série de bipes barulhentos.

"Precisa fazer zzzghhffttt para achar as chaves dela", Holt explicou à agente, que fez uma pausa em sua inspeção, meio estupefata com essa orientação.

"É verdade, querido", disse a senhora cheia das joias.

"Desculpa", disse eu, empurrado Holt para passarmos pela segurança e entrarmos no terminal.

Foi então que começou o show de verdade. O terminal do aeroporto era o parque de safári definitivo, com suas janelas amplas revelando uma savana de veículos da equipe de terra. Holt parou com o nariz pressionado contra o vidro, ocasionalmente fazendo barulhos de motor, levantando e baixando a mão a cada contêiner de refeição que entrava no porão do avião.

"O que é aquilo?", perguntou ele.

"Acho que é o caminhão do banheiro..."

"É ele que enche a privada com cimento azul?"

"Ah, não é bem assim."

"E aquele ali, o que é?"

E assim por diante.

Ficamos lá várias horas; nosso voo estava atrasado e depois atrasou um pouco mais. Eu ia ficando irritado, daquela maneira que os adultos ficam quando as coisas não saem conforme o planejado. Holt não podia estar mais feliz.

O avião finalmente apareceu, mas o operador da ponte de embarque levou 20 minutos tentando alinhá-la com a porta, indo para frente e para trás, como uma piada sem fim de um filme do Austin Powers. Uma multidão de passageiros estava boquiaberta com tal inépcia.

Ouvi a atendente da companhia aérea no portão dizer que provavelmente perderíamos a nossa vez de decolagem e teríamos que esperar até a manhã seguinte, o que provocou um pequeno motim no terminal. Eu estava revoltado juntamente com os outros passageiros, amaldiçoando a incompetência humana, mais especificamente a do imbecil que opera aquela ponte estúpida.

Mas então olhei para baixo e vi a alegria imensa e desenfreada na cara de Holt após testemunhar um problema tão glorioso. Ele estava no céu.

"Está quebrada!" disse ele.

"Sim, e nós vamos perder..."

"Os homens vão ter que consertar! ZZZZhhdgggfjjjsds." Para quem não sabe, esse é o som de uma pessoa consertando uma ponte quebrada do aeroporto.

Seu entusiasmo era tão contagioso que passar a noite no aeroporto de repente não me pareceu o pesadelo que costuma ser. A Flórida poderia esperar. As férias eram ali, naquele lugar, naquele momento, assistindo à ponte avariada se retorcendo como uma jiboia bêbada. Era mais fascinante do que qualquer praia de areia branca ou mojito na piscina. ZZZZhhdgggfjjjsds.

"Vamos falar sobre infraestrutura de aeroporto", disse Holt, pegando minha mão.

"Ok. Vamos lá", disse eu.

Por Reif Larsen