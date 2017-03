Fim de semana deve ser chuvoso no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Um sistema de baixa pressão deve deixar o fim de semana chuvoso no Rio Grande do Sul. A temperatura pode ter uma leve queda em relação aos último dias.

Leia mais

Em Três Passos, Mauro Rückert fez do seu passado um jardim

Duas dicas de painéis de parede para ambientes integrados

Ministério da Saúde anuncia mudanças no Calendário Nacional de Vacinas 2017



No sábado, de acordo com a Somar Meteorologia, há alerta para temporais com elevados volumes de água para a Campanha e a Fronteira Oeste. Nas demais regiões, as pancadas de chuva podem ser fortes, mas devem ocorrer de forma isolada e principalmente à tarde.

Devido ao tempo mais fechado, a temperatura não deve passar de 28°C na Capital. Em Torres, os termômetros podem chegar a 30°C.

No domingo, as precipitações mais intensas devem atingir o Leste e o Norte. Em Porto Alegre, mesmo com a chuva, a temperatura pode chegar a 31°C.

Pode chover a qualquer hora em Torres e a máxima não deve passar de 29°C. Já em Rio Grande, as precipitações são mais espaçadas e os termômetros devem registrar máxima de 26°C.

– Na segunda-feira, chove apenas no Litoral e na divisa com Santa Catarina e a temperatura deve voltar a subir no Estado – afirma o meteorologista da Somar William Minhoto.

Previsão para algumas cidades no sábado:

Capital: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 25ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 30ºC

Rio Grande: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 25ºC e máxima de 27ºC

Mostardas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 26ºC e máxima de 28ºC

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 25ºC

Previsão para algumas cidades no domingo:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Pelotas: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC

Erechim: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Torres: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Rio Grande: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 25ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC

Passo Fundo: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

cms -->