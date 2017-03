Final de semana deve ser de tempo firme no Rio Grande do Sul

Para curtir ao ar livre

O tempo fica firme, com sol entre poucas nuvens, na maior parte do Rio Grande do Sul neste sábado. A umidade vinda do mar traz chuva fraca ao Litoral Norte e a alguns municípios da Serra.

– Nada que atrapalhe as atividades de lazer – avalia a meteorologista Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia.

A temperatura segue elevada em boa parte do Estado. A mínima prevista é de 10ºC, na Serra. Já a máxima não passa dos 30ºC na Fronteira Oeste. Entre a Região Central e o Oeste, a umidade relativa do ar pode cair durante a tarde.

No domingo, ainda há condição para chuva fraca no Litoral Norte por conta do vento úmido do mar. No restante do Estado, o tempo seco deve predominar ao longo do dia, com tarde abafada e máxima passando dos 30ºC em algumas cidades. Destaque para o índice de radiação ultravioleta, que começa a cair na faixa noroeste gaúcha, mas ainda atinge um nível alto.

A previsão é de tempo firme em Porto Alegre. A temperatura mínima prevista para o sábado é de 20°C e a máxima de 27°C. O domingo, na Capital, deve registrar variação entre 21°C e 29°C.

A segunda-feira começa sem mudanças no tempo.

– Permanece a sensação de calor no Estado. A chuva, com volume expressivo, chega apenas na virada de quinta para sexta-feira – ressalta Patrícia Vieira.

Previsão para sábado:

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 26ºC

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 31ºC

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13ºC e máxima de 28ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC





Previsão para domingo:

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 29ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 32ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 27ºC