Final de semana deve ser de tempo firme no Rio Grande do Sul

O tempo fica firme em grande parte do Rio Grande do Sul neste sábado. Um sistema de alta pressão deve provocar chuva fraca no Litoral, em cidades como Torres, Tramandaí e Capão da Canoa.

Nas áreas da Serra, haverá sensação de frio ao amanhecer. A mínima do Estado deve ser de 8ºC em São José dos Ausentes. Já a máxima pode chegar aos 31ºC, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

No domingo, segue o predomínio de sol em praticamente todo território gaúcho.O dia começa com temperatura amena, principalmente na Região Serrana. A mínima deve ser, novamente, em São José dos Ausentes, com 8ºC. A máxima também não muda, com previsão de 31ºC em Uruguaiana.

O clima constante tem explicação, como comenta o meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia.

– Está ocorrendo uma estratificação do tempo, ou seja, onde está seco permanece seco e onde chove continua chovendo. Um condição frequente nestes últimos meses. No Rio Grande do Sul, algumas cidades não registram chuva há 20 dias – afirma.

O alerta para os próximos dias fica por conta dos raios ultravioletas, que podem chegar ao nível 10, considerado muito alto.



Porto Alegre terá um final de semana de céu com poucas nuvens e predomínio de sol. A temperatura no sábado varia de 19°C a 28ºC e, no domingo, fica entre 17ºC e 29°C.

Previsão para sábado:

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13ºC e máxima de 26ºC

Uruguaiana: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 24ºC

Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 21ºC e máxima de 25ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13ºC e máxima de 26ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

Previsão para domingo:

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13ºC e máxima de 26ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

Uruguaiana: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 25ºC

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 27ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC