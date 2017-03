Frio retorna ao Rio Grande do Sul

Prepare o casaco

Uma área de alta pressão atmosférica avança pelo Rio Grande do Sul e deixa o tempo firme nesta sexta-feira. Apenas para a faixa norte gaúcha há previsão de pancadas de chuva. O avanço do sistema, aliado ao vento soprando do quadrante sul, trará frio ao Estado nos próximos dias.



A temperatura mais baixa deve ser registrada na Serra gaúcha, em São José dos Ausentes, onde os termômetros podem registrar mínima de 9°C. Segundo o meteorologista Evandro Magalhães, da Somar Meteorologia, a condição se estende por um período curto.

– No domingo, uma amplitude térmica faz com que o calor retorne e a máxima chegue aos 30ºC – destaca.

Na Capital, o céu nublado da quinta-feira dará lugar a sol com poucas nuvens até domingo. Na sexta-feira, deve ser registrada mínima de 15°C e máxima de 24ºC.

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 16ºC e máxima de 24ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 12ºC e máxima de 24ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 21ºC

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 23ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 24ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10ºC e máxima de 23ºC