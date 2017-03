Honda WR-V, o irmão aventureiro do Fit, custará a partir de R$ 79.400

Lançamento

Utilitário esportivo compacto foi projetado para atender as características do consumidor brasileiro e sul-americano

Utilitário esportivo compacto foi projetado para atender as características do consumidor brasileiro e sul-americano Foto: Honda, DV

Foz do Iguaçu (PR)

O primeiro projeto desenvolvido pela engenharia da Honda brasileira em conjunto com a matriz japonesa estará nos concessionários na próxima semana, dia 24. Definido como um utilitário esportivo compacto pensado para o consumidor local e enfrentar o pavimento irregular com espaço, conforto e segurança. O WR-V acirrará a disputa no seu segmento em que nos últimos meses foram lançados o Nissan Kicks, o Hyundai Creta e o Renault Captur e, que em breve terá o novo Ford EcoSport. Equipado com motor 1.5 I-VTEC de 115 cv a 116 cv e câmbio CVT (continuo variável), o Honda WR-V custará R$ 79.400 na versão EX, e R$ 83.400 na top ELX.

O visual robusto com a frente alta e a traseira larga, a suspensão e detalhes exclusivos reforçam o design do irmão do Fit Foto: Honda, DV

O WR-V utiliza a plataforma do City reprojetada e a suspensão elevada e com as características próprias de um veículo aventureiro. O crossover compartilha componentes dos irmãos Fit e H-RV e ficará posicionado entre os dois modelos. A previsão da Honda é da venda em torno 1.700 unidades por mês. Além da América do Sul, o utilitário esportivo também será vendido na Índia.

A identidade aventureira urbana é destaca pelo para-choque, protetor inferior, molduras das caixas de rodas e lanternas Foto: Honda, DV

O visual robusto do WR-V é valorizado pelo para-choque generoso, protetor frontal inferior, faróis com iluminação diurna (DRL) em LED, para-lamas alargados com molduras nas caixas de rodas, e lanternas traseiras esticadas, também em LED, e aumentam a sensação de largura. Os pneus verdes mais largos e com estrutura especial, 195/60, destacam o porte do crossover e auxiliam na rodagem mais macia. A posição elevada de conduzir e a ampla área envidraçada facilitam a visão externa.

O motor 1.5 i-VTEC desenvolve de 115 cv c om gasolina a 116 cv com etanol e atua com o câmbio contínuo variável (CVT) Foto: Honda, DV

Com 4,10 metros de comprimento e 1,57 m de altura, o WR-V tem 2,55 m de entreeixos e 20,7 centímetros de altura do solo. Direçao elétrica, nas duas versões, o motor 1.5 I-VTEC de 115 cv a 116 cv e 15,2 kgfm a 15,3 kgfm atua e câmbio CVT (continuo variável). O consumo de combustível conforme o Inmetro, com etanol é de 8,2 km/l na cidade e 8,7 km/l na estrada e, com gasolina de 11,7 km/l e 12,4 km/l.

Na versão top, o interior combina tecidos preto e laranja com detalhes em preto brilhante, cromados e cinza Foto: Honda, DV

Versões e preços

As lanternas em LED avançam nas laterais e na tampa do porta-malas e criam a sensação de largura Foto: Honda, DV

Honda EX – R$ 79.400

Direção elétrica, volante funcional c om cobertura em couro, revestimento em tecido preto e cinza, detalhes em preto brilhante, ar-condicionado manual, airbags frontais e laterais dianteiros, vidros, travas e retrovisores com comandos elétricos. A central multimídia de cinco polegadas conta com câmera, sistema de áudio, entradas auxiliares SD e USB, controle eletrônico de velocidade, Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, faróis com iluminação diurna em LED e rodas de aro 16.

O interior, o volante, painel e o quadro de instrumentos e equipamentos remetem aos do compacto Fit Foto: Honda, DV

EXL – RS 83.400

Soma airbags de cortina e central multimídia com tela de sete polegadas, navegador de internet via hotspot, e conectividade completa via Bluetooth, cartão SD, entre outrs. O modelo na cor vermelha tem revestimento interno em preto e laranja.A linha de acessórios originais conta com mais de 30 itens para personalização, utilidade e proteção, além de componentes que ampliam a segurança, o entretenimento e a esportividade.

Foto: Honda, DV





Foto: Honda, DV





Foto: Honda, DV





Foto: Honda, DV

Viagem a convite da Honda