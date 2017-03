Hospital de Clínicas fecha cinco leitos para redução de despesas

Corte de gastos

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) decidiu fechar temporariamente cinco leitos de internação. Das 843 vagas que se encontram ativas, dois leitos do 5º andar e três do 8º deixam de receber pacientes no momento.

Leia mais:

Hospital de Clínicas restringe partos devido a superlotação da UTI Neonatal

UTI Neonatal do Hospital de Clínicas está superlotada

HCPA abre concurso: há oportunidades para níveis médio e superior



A medida faz parte de uma série de ações para reduzir despesas com materiais médico-hospitalares, medicamentos, insumos e serviços em geral. Segundo o hospital, os custos dos itens aumentou, mas não houve acompanhamento dos valores repassados pelo SUS nos últimos cinco anos.

Em nota, a instituição afirma que a medida serve para "manter o equilíbrio orçamentário de assegurar a prestação de uma grande quantidade de serviços à população, com qualidade e segurança". "O HCPA não recebe pela totalidade da assistência prestada, enfrentando desequilíbrio financeiro. Por outro lado, a PEC do teto dos gastos públicos restringe o orçamento para 2017", aponta o hospital.

Conforme o Clínicas, foram realizados, em 2016, cerca de 34 mil internações, 612 mil consultas, 49 mil procedimentos e cirurgias, 3,8 mil partos e 3,4 milhões de exames.

Leia as últimas notícias