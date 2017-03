Instabilidade ganha força e calor diminui neste sábado no RS

Previsão do tempo

O mau tempo se intensifica no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Para este sábado, há previsão de chuva intensa na Campanha e nas Fronteiras Oeste e Sul. Nas demais áreas, o dia será de céu encoberto e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde.

A instabilidade chega acompanhada de uma boa notícia para os gaúchos: o alívio do calorão em parte do Estado. As temperaturas ficam mais amenas principalmente nas cidades do Sul e do Oeste. Nas demais áreas, a sensação segue de abafamento.



Leia mais:

Fim de semana deve ser chuvoso no Rio Grande do Sul

Cai número de mortes por afogamento neste verão no RS

VÍDEO: confira dicas do que fazer no final de semana em Porto Alegre

Durante a madrugada, a chuva já chegou a municípios como Santa Rosa, Santo Augusto e Palmeira das Missões. Em Porto Alegre, onde a máxima chega a 29ºC, pode chover a qualquer momento neste sábado. Em Torres, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas, e os termômetros não devem ultrapassar 31ºC.

No domingo, o tempo continua instável. Há risco de chuva nas cidades do Leste e do Norte, e, na Região Central, as pancadas serão mais isoladas e as temperaturas não sobem muito. Já entre a Campanha e a Fronteira Oeste, a instabilidade começa a se afastar, e o tempo fica mais seco ao longo do dia.

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Na Capital, o clima segue instável. A mínima prevista é de 22ºC, e máxima deve chefar a 28ºC. Em Uruguaiana, o domingo será de céu azul e poucas nuvens, com termômetros alcançando os 30ºC.

Para o começo da semana, a instabilidade se afasta do Estado e o tempo abre. Há chance de chuva isolada somente no Litoral.

Com a melhora no clima, as temperaturas voltam a subir na segunda-feira. Em Caxias do Sul, por exemplo, a máxima pode chegar a 31ºC.