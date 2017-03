Maestro Herbert Blomstedt continua em plena atividade perto dos 90 anos

The New York Times

Por: The New York Times

Filadélfia – Muitas pessoas estão se aposentando mais tarde e maestros com boas condições de saúde possuem carreiras particularmente longas. Mas ainda há algo de surpreendente sobre o ritmo mantido pelo regente sueco Herbert Blomstedt, que completará 90 anos em julho e deve participar de mais de 90 concertos com as principais orquestras do mundo este ano.

Sua agenda já seria cansativa para alguém com metade de sua idade: ele vai conduzir a Orquestra Royal Concertgebouw em Amsterdam, as filarmônicas de Berlim e Viena em suas próprias casas, e peças de Bach na Igreja Saint Thomas em Leipzig, onde o grande compositor foi cantor. Recentemente, passou duas semanas com a Sinfônica de San Francisco, da qual foi diretor musical de 1985 a 1995, e vai visitar outras orquestras que já conduziu. Ele retornará à Dresden Staatskapelle, que regeu antes da queda do Muro de Berlim, e fará uma turnê pela Europa e Ásia com a Orquestra Leipzig Gewandhaus.

E o maestro não mostra sinais de que vai diminuir o ritmo, apesar de uma recente queda tê-lo forçado a ensaiar sentado a Orquestra da Filadélfia tocando a Terceira Sinfonia de Brahms em 15 de fevereiro no Kimmel Center, na Filadélfia. Blomstedt, um homem elegante, com os cabelos brancos, ainda é um dínamo, parando repetidamente para polir os menores detalhes, cantarolando as frases como gostaria de ouvi-las e descrevendo uma melodia como ¿uma recordação, uma lembrança de algo bonito¿.

Blomstedt, que recentemente conduziu a Filarmônica de Nova York na sétima e oitava sinfonias de Beethoven, falou sobre sua vida dedicada à música, sua fé na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o ano corrido de seu nonagésimo aniversário. Ele não come carne nem bebe álcool ou café. Uma garrafa de leitelho havia sido deixada em seu camarim no Kimmel Center. Seguem trechos da conversa.

Pergunta: Qual o segredo para cumprir uma agenda tão exigente?

Resposta: Eu amo música. Como alguém pode não querer estar com quem ama? Alguns jornalistas, claro, querem que eu diga que é porque nunca fumei, porque sou vegetariano ou porque respeito o Sabbath. Mas esse não é o motivo. É um presente. Não posso dizer: ¿Olhe para mim, seja como eu, sua saúde será boa¿. Não funciona assim. Algumas pessoas que têm vidas longas e ativas não viveram de modo muito esperto. Churchill, por exemplo, bebeu muito uísque, fumou charutos imensos e morreu depois dos 90 anos.

P: Você nasceu em Massachusetts, seu pai era ministro da igreja e sua mãe professora de música, mas se mudou para a Suécia quando era criança. Como foi voltar para estudar com Leonard Bernstein em Tanglewood?

R: Ouvi falar de Tanglewood em 1953. Sabia que Bernstein dava aulas ali e que ele vivia perto do Carnegie Hall na época, então criei coragem e bati na porta dele. Ele gostava de jovens e foi muito simpático – aceitou-me como aluno apesar de as inscrições já estarem fechadas. E me arrumou uma bolsa de estudos, porque eu não tinha dinheiro.

P: Você também estudou música contemporânea no curso de verão em Darmstadt, na Alemanha. Como foi?

R: Foi em 1949, logo depois da guerra. Hindermith era o grande profeta e precisávamos aprender com ele. John Cage era o grande nome. Eu o conheci uma vez, em um dia livre. Ele estava colhendo cogumelos e me disse: ¿Este é um bom exemplo do que estou tentando dizer a você. Veja esses cogumelos. Eles não crescem em linhas retas ou em triângulos ou em círculos. Um aqui, um aqui, outro ali. Quando a temperatura e a umidade estão certas, eles nascem. É isso que eu quero: o objetivo final é liberar sua mente e se livrar de todas essas regras¿.

P: Foi difícil para você, como adventista do sétimo dia, dizer para as orquestras que você não poderia ensaiar no sábado, o Sabbath?

R: Nos anos 1970, recebi uma oferta da Filarmônica de Berlim para um concerto que envolvia ensaiar no sábado. Eu disse: ¿Infelizmente, não posso fazer isso. É possível mudar o cronograma?¿ E recebi uma carta muito negativa: ¿O senhor precisa entender que temos nossos calendários especiais, se não puder se ajustar, não estamos interessados¿. Essa foi uma experiência importante. Agora não é um problema – eu toco todos os anos com a Filarmônica de Berlim.

P: Mas decidiu que não tem problema se apresentar aos sábados?

R: Eu pensei no meu pai. Ele preparava seu sermão com muita alegria durante a semana; na sexta, quando o sol se punha, fechava o livro e se reunia com a família; mas no Sabbath, fazia o sermão. Eu adoro ensaiar, trabalhar com a orquestra. Mas no Sabbath, não estudo mais – apenas tocamos o que aprendemos juntos. E é uma bênção para todos nós.

Por Michael Cooper