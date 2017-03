Marcha 8M convoca greve de mulheres e tem agenda de manifestações em Porto Alegre

Dia da Mulher

Nesta quarta-feira, Dia da Mulher, Porto Alegre terá uma agenda de manifestações como parte da Marcha 8M, que convoca uma greve internacional de mulheres em diversos países, como nos Estados Unidos e na Argentina.



O lema da convocação é "se nossas vidas não importam, que produzam sem nós!". Na pauta do movimento estão protestos contra a reforma da previdência, a violência contra as mulheres e a desvalorização do trabalho feminino. A organização pede para que as mulheres usem lilás.

Confira a agenda:

5h30min – Mulheres em Marcha contra a Reforma da Previdência

Concentração: Ponte do Guaíba

10h — Seminário sobre a Reforma da Previdência e as Mulheres do Campo

Local: Assembleia Legislativa do RS (Praça Marechal Deodoro, 101)

12h – Ato em Apoio à Ocupação Mulheres Mirabal

Local: Rua Duque de Caxias

14h – Seminário: O Estado, Reformas e os Serviços Públicos

Local: Faculdade de Educação da UFRGS (Avenida Paulo Gama, 110)

17h — Concentração na Esquina Democrática, no Centro Histórico

