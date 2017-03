Massa de ar seco chega ao RS e eleva temperaturas nesta segunda-feira

Previsão do tempo

O início da semana promete ser de temperaturas elevadas na maior parte do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, as instabilidades se afastam aos poucos e o Estado começará a ter a influência de uma massa de ar seco.



Segundo a Somar Meteorologia, já durante a madrugada, as imagens de satélite e radar mostravam que em praticamente todo o RS o céu está limpo.



Apenas em uma pequena parte da Serra, por conta de umidade vinda do restante do país, há chances de pancadas de chuva no final do dia. Porém, de forma isolada e com baixos acumulados.



Com o tempo aberto, o calor volta a se intensificar no Estado. Porto Alegre ainda terá muitas nuvens ao longo do dia, porém as temperaturas se elevam: a mínima será de 20ºC e máxima de 29ºC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA