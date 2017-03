"Me senti ofendida", diz turista cega abordada por estar com cão-guia em praia de SC

Constrangimento

Olga (com o cão Darwin) chegou a ser ameaçada de prisão pela polícia

Deficiente visual desde que nasceu, a professora Olga Souza, de 57 anos, já havia enfrentado problemas devido à presença do seu cão-guia na beira da praia. O último constrangimento, no entanto, acabou ganhando repercussão em todo o país.

Na semana passada, a turista gaúcha – professora de uma escola municipal de Porto Alegre – estava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando uma banhista se sentiu incomodada com a presença de seu cão, Darwin, um flat coated retriever treinado no Instituto Federal Catarinense. Um policial encaminhado para atender a ocorrência chegou a ameaçar Olga de prisão.

— Ele me disse: "Senhora, vim recolher você e o cachorro" (...) Mas eu não iria me separar do cachorro — lembra Olga, em entrevista ao programa Gaúcha Repórter desta quarta-feira.

A professora conta que um segundo policial disse que ela estava infringindo a lei por estar em área de lazer com o animal. O constrangimento levou uma hora e 20 minutos para ser resolvido. A situação só foi solucionada depois que o comandante da PM confirmou que Olga tem direito de estar acompanhada do cão-guia em qualquer situação, segundo a lei nº 11.126.

— Não tenho opção de deixar de ser cega quando levanto ou deito (...) Me senti ofendida moralmente e fisicamente — conta.

O que diz a lei:

– Cães-guias têm o direito de ingressar e permanecer em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo.

– Treinados e escolhidos a dedo, cães-guias são dóceis e não precisam usar focinheira.

– Qualquer tentativa de impedir ou dificultar o acesso de um cão-guia é ilegal e ato de discriminação.

– Ou usuário ou o socializador de cão-guia têm direito de mantê-lo em casa, independente de regras de condomínio.

– O cão-guia só não pode entrar em locais esterilizados em hospitais, como centros cirúrgicos e UTIs, além de áreas de manipulação e processamento de alimentos.



