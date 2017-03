Mesmo com temperaturas elevadas, chuva ganha força no RS nesta sexta-feira

Previsão do tempo

O abafamento e o calorão devem começar a dar uma trégua a partir desta sexta-feira no Rio Grande do Sul. Segundo previsão da Somar Meteorologia, as instabilidades ganham força, até o final do dia, devido a formação de uma frente fria. No sábado, elas aumentam.



A chuva se espalha por todo o RS durante o período da tarde. As regiões de fronteira com o Uruguai e com a Argentina registrarão os maiores volumes de água. Em Uruguaiana, o tempo será instável com chuvas isoladas. A mínima será de 24ºC e máxima 28ºC.



Não se descarta a ocorrência de temporais isolados com ventania e granizo em algumas regiões. Em todo o litoral gaúcho, as instabilidades causam ventos de intensidade moderada de até 40km/h.



Pela manhã, o tempo continua abafado no Estado. Em Porto Alegre, o dia ainda segue quente com possibilidade de chuvas isoladas, a máxima será de 35ºC.



No sábado, o temporais ganham muita força em todo o RS. E, por causa do tempo mais fechado, as temperaturas ficam mais amenas em relação aos dias anteriores entre o sul e oeste gaúcho.



*ZERO HORA