Ministro da Saúde oficializa nesta sexta-feira, em Porto Alegre, a inclusão de práticas alternativas como tratamento

Mudanças

Durante o 11º Encontro Holístico Brasileiro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinará uma portaria que amplia a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), instituída em 2006. A cerimônia ocorre nesta sexta-feira, na abertura do evento, às 19h, no salão principal do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

O ato inclui novas práticas, que servirão como diretrizes da PNPIC, como arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexologia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. As atividades são utilizadas para combater a depressão, a hipertensão e dores crônicas e já vinham sendo oferecidas pelos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e em diversos hospitais de referência públicos e privados, como o Sírio Libanês, Albert Einstein, entre outros.

De acordo com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, o objetivo principal da ação é diminuir o adoecimento e aumentar a qualidade de vida da população.

