Museus registram a saga dos escravos norte-americanos fugidos em Ontário, no Canadá

As Províncias Britânicas Norte-Americanas, conhecidas hoje como Canadá, estavam entre os destinos mais comuns daqueles que utilizavam a Underground Railroad. Pelo menos trinta mil negros – homens, mulheres e crianças –, escravos fugidos do Sul dos EUA, utilizaram a rede para chegar ao país vizinho. A vasta maioria se estabeleceu na porção sudoeste de Ontário, onde muitos criaram novas identidades como canadenses.

Nos três museus que há na região, o espírito da Railroad é inegável. Visito todos há mais de três anos e sempre tenho a impressão de estar caminhando para dentro da história viva.

– Museu e Local Histórico da Cabana do Pai Tomás

Localizado às margens do rio Sydenham, é dedicado à vida e aos feitos de uma figura proeminente: Josiah Henson, de Maryland, que lutou pela liberdade. Em 1830, ele fugiu com a mulher e os filhos pequenos, passou fome e exaustão na Underground Railroad até finalmente chegar a Dresden. Ali virou agricultor e depois pastor, destacando-se como líder comunitário e abolicionista. Ao lado de outros ativistas, brancos e negros, estabeleceu o assentamento de Dawn, ali nas imediações, como refúgio para os imigrantes que chegassem pela Underground Railroad e para os afro-americanos livres que não podiam mais viver em um lugar hostil à liberdade negra. O núcleo se tornou autossuficiente.

Para muitos, Henson é o protótipo do personagem-título do romance de Harriet Beecher Stowe, "A Cabana do Pai Tomás". Antes que ela publicasse o livro, sabe-se que ele escrevera a própria história, "The Life of Josiah Henson, Formerly a Slave, Now an Inhabitant of Canada, as Narrated by Himself" ("A vida de Josiah Henson, ex-escravo, hoje habitante do Canadá, narrada por ele mesmo").

O museu tem um centro interpretativo, a reprodução da casa de um dos pioneiros do século XIX, a casa onde ele morou, com alguns móveis originais, e seu túmulo. Os detalhes da jornada de Henson rumo à liberdade são fartos e descritos com profundidade.

A história de Dawn, contada através de seções especiais, está ligada a de Henson. Pelo menos 500 fugitivos fizeram da cidade seu novo lar, onde Henson e seus colegas fundaram o Instituto Britânico-Americano, uma das poucas instituições onde os jovens negros podiam receber educação de qualidade.

O museu também tem um espaço dedicado à Middle Passage ("Passagem do Meio"), travessia transatlântica da África Ocidental aos EUA, feita pelos navios negreiros que levavam negros presos e acorrentados. Há chicotes, correntes, instrumentos de marcação, parafusos de polegar e grilhões que faziam parte do arsenal de tortura e disciplina usado diariamente nas plantações. Só de correr os dedos pelos objetos, senti o coração apertado.

– Museu e Local Histórico Nacional Buxton

Em 1849, William King, pastor e escravista da Louisiana, libertou seus escravos e foi com eles para Ontário, onde comprou centenas de hectares. Juntos, fundaram Buxton, também conhecido como o Assentamento Elgin. Famílias de fugitivos compraram terrenos ali e se estabeleceram, fazendo com que a comunidade agrícola progredisse rapidamente.

Hoje em dia, embora a maioria tenha se mudado e/ou ido embora, algumas famílias permanecem, entre elas a de Bryan e Shannon Prince e seus filhos, descendentes dos fundadores originais. Eles se dedicam a continuar a história de Buxton. Shannon, curadora, sempre promove encenações retratando o período do século XIX, enquanto Bryan, que se descreve acima de tudo como um agricultor, é pesquisador e genealogista incansável e escreveu várias histórias a respeito da experiência negra em Buxton e no Canadá em geral. (Uma delas, "A Shadow on the Household", conta a trajetória de Maria Weems, adolescente negra que fugiu disfarçada de menino.)

Várias mostras contam a vida dos primeiros colonizadores e a história da diáspora africana no Canadá. A seção da Guerra Civil é excelente. Vários homens de Buxton e da localidade foram aos EUA para lutar pela União e os visitantes podem ver algumas das armas que utilizaram para isso, incluindo rifles, pistolas, balas, facas e espadas.

Um celeiro da época também faz parte do museu, para mostrar as enxadas, machados, arados e outros implementos.

"O nosso museu comunitário é interativo porque o pessoal chega aqui e incentivamos que peguem e mexam nas coisas, nas correntes, nas toras de madeira de um chalé de 1850 que foram cortados à mão. Acaba se tornando uma experiência inesquecível", diz Shannon.

A história dos fugitivos da Underground Railroad/fundadores de Buxton é lembrada todo ano no feriado do Dia do Trabalho, em setembro, quando milhares de descendentes dos colonizadores originais se reúnem para homenagear os antepassados. Há encenações de situações da Guerra Civil, um desfile e um jogo de beisebol, esporte favorito da época.

– Local Histórico de Walls & Museu da Underground Railroad

Em 1845, Daniel Walls, fazendeiro da Carolina do Norte, morreu, deixando os escravos e a plantação para a mulher, Jane, e os quatro filhos, mas não sem antes libertar o amigo John e instruí-lo a cuidar de sua família. Só que ele e a viúva acabaram se apaixonando. Sabendo que o casamento interracial era ilegal no estado e que o que sentiam um pelo outro poderia resultar em sua morte, John, Jane e as crianças fugiram. Em Indiana, os dois passaram tempo suficiente para se casar e, de lá, foram para o Canadá. Acabaram em Puce, a 40 km a leste da fronteira Windsor-Detroit.

John comprou oito hectares da Refugee Home Society, que vendia terrenos a baixo custo aos imigrantes negros da Underground Railroad, e construiu um chalé de madeira, estabeleceu uma pequena chácara e, com a mulher, viveu uma vida plena. Juntos tiveram seis filhos e, com o tempo, adquiriram mais 73 hectares. No Canadá, John acrescentou o nome "Freeman" ao que já tinha.

Hoje, a propriedade continua nas mãos da família, embora tenha sido transformada em museu, administrado por Bryan Walls, dentista aposentado e descendente direto de John Freeman Walls, e sua mulher, Anna.

O complexo é formado por várias construções. Uma delas, a John Graves Simcoe House, ganhou o nome do primeiro governador-tenente do que se chamava Canadá Superior, que era abolicionista. No térreo, a mostra é dedicada à história negra dos EUA e Canadá.

O chalé original de John e Jane continua de pé e, dentro dele, está a cama onde dormiam. Quando toquei as paredes, a aspereza da madeira sob os dedos, tive a certeza de sentir a expectativa e os planos do casal que começava uma vida nova.

A Capela da Paz, uma pequena estrutura de madeira perto do riacho que corre na propriedade, também faz parte do museu. Dentro dela, atrás do altar, há uma cruz de mais de um metro de altura feita com os tijolos do Lorraine Motel de Memphis, no Tennessee, onde Martin Luther King foi assassinado.

A propriedade também tem uma área de floresta – a trilha histórica – onde os visitantes podem ter uma ideia de como era viajar pela Underground Railroad. No dia que fiz o percurso, o guia nos levou para dentro do arvoredo denso e tivemos que correr, perseguidos pelos uivos dos cachorros selvagens (vindos dos alto-faltantes logo acima), o coração disparado, os pés criando asas, até finalmente chegarmos à "terra da liberdade".

Bryan Walls disse que o museu promove essa atividade para causar impacto. "Quero que o pessoal saia daqui se sentindo forte, poderoso e pronto para mudar o mundo."

Por Afua Cooper