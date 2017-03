Nebulosidade começa a deixar o RS, e calor retorna nesta quarta-feira

Previsão do tempo

As instabilidades diminuem sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A nebulosidade que deixava a temperatura um pouco mais amena está se afastando de praticamente todo o Estado. Com isso, a tendência é que o calorão retorne.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, já na madrugada desta quarta-feira imagens de satélite mostravam poucas nuvens no RS. A região Sul voltará a ficar com tempo firme, porém rajadas de vento ainda serão registradas.



No Norte, são esperadas chuva no final do dia em forma de pancadas de moderada intensidade. Ainda na região, as temperaturas máximas também se elevam por conta do enfraquecimento dos ventos. A máxima em Torres, no Litoral Norte, será de 28ºC.



Em Porto Alegre, o tempo será aberto e com poucas nuvens. A temperatura na Capital se eleva e pode chegar aos 32ºC. A máxima no RS será registrada em Uruguaiana: 35ºC.



*ZERO HORA