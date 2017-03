Nova frente fria provoca temporais em todo o Estado neste domingo

Previsão do tempo

A temperatura cai drasticamente e temporais se espalham por todo o Rio Grande do Sul neste domingo. Segundo previsão da Somar Meteorologia, uma área de baixa pressão atmosférica avança rapidamente do norte da Argentina em direção ao litoral gaúcho dando origem a uma nova frente fria no RS.



O dia amanhece em solo gaúcho com altos volumes de água, riscos de ventania e granizo. Durante a tarde, as temperaturas ficam mais baixas. Porém, é de noite que a sensação térmica terá uma queda acentuada.



Leia mais

Conheça o perfil do seu relógio biológico e viva melhor

Porto Alegre reúne especialistas para discutir a otimização da doação de órgãos

No primeiro dia de saques, Caixa admite problemas para quem tem mais de uma conta inativa do FGTS



Já na madrugada deste domingo, imagens de satélite mostravam uma forte precipitação em praticamente toda faixa central do Rio Grande do Sul, acompanhada de trovoadas.



Porto Alegre terá chuva a qualquer hora do dia. A mínima na Capital será de 20ºC e a máxima de 26ºC. A máxima no Estado será registrada em Torres: 30ºC. Já a mais baixa temperatura deverá ser em Bagé, com 16ºC.



Na segunda-feira, o tempo abre na maior parte da região Sul. O dia terá tempo firme, com temperaturas baixas ao amanhecer e à noite. Na quarta-feira, a chuva deve retornar ao Estado.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA