Novo campus da Unisinos em Porto Alegre recebe os primeiros alunos

Ensino Superior

O novo campus da Unisinos, em Porto Alegre, recebeu nesta segunda-feira os primeiros estudantes. São 2,2 mil alunos, em 21 cursos presenciais de graduação, quatro de mestrado e um de doutorado. Inaugurado no final do ano passado, o prédio possui oito andares, 86 salas de aula, 11 salas de informática e 19 espaços de orientação. Além dos cursos presenciais, o campus tem 15 ofertas EaD e mais de 60 opções de pós-graduação lato senso.



Com projeto desenvolvido durante cerca de cinco anos, o novo campus tem foco na tecnologia para melhorar a relação entre os professores e os alunos. As salas de aula têm paredes com tintas riscáveis, mesas e cadeiras com rodinhas e projetores conectados à internet. Algumas também possuem divisórias móveis, que podem ser retiradas para a ampliação dos ambientes. Com esses investimentos, a instituição espera promover aulas mais participativas.