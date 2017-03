Número de clientes sem energia cai para menos de 5 mil no RS

Falta de luz

Depois do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, quando mais de 60 mil clientes chegaram a ficar sem energia elétrica, o número de clientes sem o serviço caiu. Nesta tarde, são 4,5 mil clientes sem energia, somente na área da RGE. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a concessionária, os pontos sem energia estão bastante espalhados pelo Estado. Se não houver novo temporal, a previsão é de normalização até o fim do dia.

Na área da CEEE, há apenas casos pontuais em Viamão, e não há previsão para que o serviço seja restabelecido. Já a RGE Sul afirma que todos os clientes tiveram o fornecimento normalizado.

Em função da falta de luz, alguns clientes ficaram também sem abastecimento de água. Em Porto Alegre, a estação de bombeamento Pitinga ainda está recuperando nível e, assim, os bairros Lomba do Pinheiro, Pitinga, Vila Panorama e Quirinas ainda podem enfrentar desabastecimento, assim como parte do bairro Aparício Borges. Na área da Corsan, a situação já foi normalizada.

Leia as últimas notícias