O pior que poderia acontecer? Muitos dizem que é ficar cego

"Feeling My Way Into Blindness" (Meu caminho para a cegueira), artigo publicado no New York Times, em novembro, por Edward Hoagland, de 84 anos, que escrevia sobre natureza e viagens, fala sobre medos comuns de como a perda da visão pode afetar a qualidade de vida.

Hoagland, que ficou cego há quatro anos, projetou uma tristeza profunda ao descrever os desafios que enfrenta ao se servir de café, não errar a mira ao ir ao banheiro, achar um número de telefone e a comida no prato e saber com quem está falando, isso para não mencionar compras e viagens, quando frequentemente depende da bondade de estranhos. E, claro, sente uma falta imensa das paisagens inspiradoras da natureza e seus habitantes, que povoavam seu trabalho, embora ainda possa ouvir pássaros chilreando nas árvores, folhas farfalhando ao vento e ondas batendo na costa.

Hoagland não está sozinho em seu sofrimento. De acordo com a Action for Blind People, organização britânica de apoio aos cegos, aqueles que perderam a visão, parcial ou totalmente, enfrentam uma ampla gama de emoções – do choque, raiva, tristeza e frustração, até depressão e sofrimento.

Quando a visão falha, algumas pessoas se desligam socialmente, o que leva ao isolamento e à solidão. A ansiedade em relação a uma série de questões – quedas, erros de medicação, perda de emprego, gafes sociais – é comum.

Um estudo recente feito por pesquisadores do Instituto Oftalmológico Wilmer, da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, constatou que a maioria de americanos considera a perda da visão o pior que pode lhes acontecer, superando problemas como a perda de um membro, da memória, da audição ou da fala, ou até mesmo contrair HIV/Aids. De fato, problemas de visão ficam atrás da artrite e de problemas cardíacos, o terceiro quadro crônico mais comum que impede a vida normal em pessoas acima dos 70 anos, escreveram o Dr. Eric A. Rosenberg, da Faculdade de Medicina Weill Cornell, e Laura C. Sperazza, optometrista de Nova York, no periódico American Family Physician.

Em 2015, cerca de 23,7 milhões de adultos americanos relataram ser incapazes de ver ou ter dificuldade em enxergar, mesmo com lentes corretivas. Há uma projeção de que esse número dobre até 2050, baseada no envelhecimento da população e no aumento de doenças que podem causar perda de visão. Porém, o estudo nacional do Instituto Wilmer, com 2.044 adultos, descobriu que muitos americanos desconhecem as doenças e os fatores que podem colocar sua visão em perigo e quais medidas podem tomar para reduzir esse risco.

Talvez a mensagem mais valiosa vinda de estudos sobre a perda da visão é a importância de se fazer um check-up oftalmológico completo pelo menos uma vez a cada dois anos, se não anualmente. Muitas condições que prejudicam esse sentido podem ser eficazmente tratadas se detectadas cedo, em muitos casos limitando ou eliminando os danos.

Algumas doenças, como a degeneração macular relacionada à idade, a retinopatia diabética, o glaucoma e a catarata, são as causadoras da maioria dos casos de cegueira e visão deficiente em adultos de países desenvolvidos. Ao contrário de muitos outros problemas associados ao envelhecimento, elas não causam dor e muitas vezes não apresentam os primeiros sintomas e, assim, automaticamente não levam a pessoa a procurar cuidados médicos. Porém, um exame minucioso feito por um oftalmologista pode detectá-las em seus primeiros estágios, que pode orientar um tratamento para retardar ou interromper sua progressão ou, no caso de catarata, restaurar a visão normal.

A degeneração macular, principal causa da perda de visão de americanos com 60 anos ou mais, envolve a perda irreversível das células da retina, roubando a visão central necessária para ler, assistir TV ou identificar um rosto ou um objeto mesmo que esteja próximo. Existem dois tipos, a seca e a molhada. No tipo seco, as células sensíveis à luz na mácula, uma estrutura próxima do centro da retina, param de funcionar; no molhado, vasos sanguíneos de tamanho anormal crescem sob a mácula.

As medidas que podem ser tomadas para reduzir o risco de degeneração macular ou para retardar sua progressão incluem não fumar, comer muita verdura com folhas verdes, usar óculos escuros para bloquear a luz ultravioleta e tomar um ou mais suplementos formulados para ajudar na saúde macular. Há também tratamentos específicos para a molhada, incluindo cirurgia a laser, terapia fotodinâmica e drogas que são injetadas no olho para retardar o crescimento de vasos sanguíneos anormais.

A retinopatia diabética, maior causa de cegueira em adultos americanos, também afeta a retina sensível à luz, prejudicando a visão de mais da metade dos diabéticos de18 anos ou mais. A prevenção mais eficaz é manter um nível normal de glicose no sangue através de medicação e um equilíbrio adequado de dieta e exercício. A glicose no sangue deve ser monitorada rotineiramente, a pressão arterial alta deve ser controlada e o cigarro, totalmente evitado.

O glaucoma, outra das principais causas de cegueira, envolve um aumento na pressão do fluido dentro do olho que danifica o nervo óptico. Ela afeta mais de quatro milhões de americanos, e cerca de metade deles não sabe que tem o problema, mais comum entre negros e hispânicos. Pode ser detectado com um exame oftalmológico abrangente que os afro-americanos devem fazer anualmente, além daqueles que têm um histórico familiar da doença.

Embora o glaucoma não tenha cura, o tratamento para reduzir a pressão nos olhos, com prescrição de colírios, e, em alguns casos, comprimidos ou cirurgia, pode controlar a doença.

A catarata é a causa mais comum de perda de visão entre as pessoas de mais de 40 anos. Ela envolve o embaçamento gradual do cristalino, um tecido normalmente transparente imediatamente atrás da íris e da pupila, que ajuda a focar imagens na retina. Conforme progride, vai ficando cada vez mais difícil ver claramente, o que prejudica a capacidade de ler, dirigir ou reconhecer rostos.

Prevenir ou retardar o desenvolvimento da catarata envolve proteger os olhos dos danos causados pelo sol, não fumar, consumir uma dieta rica em frutas e legumes e, se você tem diabetes, manter o açúcar no sangue sob controle.

Até um tempo atrás, os médicos aconselhavam os pacientes com catarata a esperar até que ela estivesse mais avançada antes da remoção cirúrgica; não é mais o caso. A cirurgia é feita agora quando a condição começa a afetar a qualidade de vida do indivíduo ou quando interfere com a capacidade de realizar atividades normais.

O procedimento é quase sempre feito com anestesia local em ambulatório. Se os dois olhos apresentam o problema, como é geralmente o caso, o segundo olho é operado normalmente algumas semanas após o primeiro, para evitar o risco raro de uma infecção pós-operatória em ambos. A operação envolve a remoção do cristalino nublado e, na maioria dos casos, sua substituição por uma lente clara artificial que muitas vezes dá aos pacientes uma visão melhor até do que a que tinham antes de desenvolver a catarata.

Por Jane E. Brody