O que muda com a alteração na entrega de medicamentos nas farmácias distritais de Porto Alegre

Implantação de novo sistema

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira que vai modificar o sistema de entrega de medicamentos nas farmácias distritais. A mudança vai ajudar principalmente a agilizar o trabalho dos profissionais e, consequentemente, o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



A primeira farmácia distrital a receber a reestruturação do serviço será a Navegantes, que fica na Avenida Presidente Roosevelt, no Bairro São Geraldo. Nesta quinta-feira, a unidade está fechada ao público para fazer o inventário, mas reabrirá na sexta-feira, dia 10, às 8h, quando será iniciada a fase de testes do novo sistema. Para quem precisa retirar remédios hoje, outras nove farmácias estão disponíveis (confira a lista abaixo). Para isso, serão solicitados cartão SUS, receita médica válida e documento de identidade.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicialmente, o atendimento poderá ficar mais lento, mas a tendência é de que ele seja otimizado. Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, Fabiane Leffa afirma que, como o trabalho dos profissionais ficará mais ágil, o mesmo vai acontecer com o atendimento ao público.

– Hoje, o atendente precisa preencher todos os dados do paciente no sistema para liberar a medicação. No sistema novo, ao digitar o número do cartão SUS, todas as informações sobre o paciente estarão disponíveis, sem precisar preencher nada. O próprio programa vai calcular a quantidade de medicação necessária de acordo com a dosagem indicada pelo médico, evitando que o paciente leve mais remédios do que o necessário. Também será possível evitar que moradores de outras cidades retirem medicamentos nas farmácias da Capital.

O trabalho será realizado gradualmente, até atualizar o sistema em todas as farmácias distritais da cidade. O cronograma destas mudanças ainda não foi disponibilizado. De acordo com Fabiane, com o tempo, a intenção é integrar o sistema das farmácias distritais às unidades de saúde, para que o mesmo processo ocorra quando os pacientes retirarem medicamentos quando são atendidos nos postos.

1) Farmácia Distrital de Saúde Sarandi

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744 – Bairro São Sebastião

Telefone: (51) 3368-6662

2) Farmácia Distrital de Saúde Camaquã

Rua Doutor João Pitta Pinheiro Filho, 176 – Bairro Camaquã

Telefone: (51) 3289-5611

3) Farmácia Distrital de Saúde Restinga

Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

Telefone: (51) 3289-5503

4) Farmácia Distrital de Saúde Vila dos Comerciários

Rua Professor Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Telefone: (51) 3289-4123

5) Farmácia Distrital de Saúde Bom Jesus

Rua Bom Jesus, 410, Bairro Bom Jesus

Telefone: (51) 3289-5446

6) Farmácia Distrital de Saúde IAPI

Rua Três de Abril, 90, Bairro Passo d¿Areia

Telefone: (51) 3289-3427

7) Farmácia Distrital de Saúde Murialdo

Avenida Bento Gonçalves, 3722

Telefone: (51) 3354-5096

8) Farmácia Distrital de Saúde Santa Marta

Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

Telefone: (51) 3224-1527

9) Farmácia Distrital de Saúde Farroupilha – GD CENTRO

Rua Jerônimo de Ornelas, 55 – Centro

Telefone: (51) 3289-2560