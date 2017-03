Osterfest espera receber 140 mil visitantes em Pomerode, em Santa Catarina 

Vale do Itajaí

— Aposto que esses ovos não são de verdade — diz uma turista enquanto chega mais perto da maior Osterbaum presente no local que sedia, desde quinta-feira, a nona edição da Osterfest, em Pomerode.

— Claro que são — responde seu marido, que aproxima o pescoço para tentar provar por ¿a¿ mais ¿b¿ que as mais de 80 mil casquinhas posicionadas galho a galho bem no coração da praça, são realmente provenientes de uma galinha.



A desconfiança é natural, até porque colocar os pés na região do Centro Cultural da cidade faz você achar que está na Kasulke. É tanto, mas tanto ovo, que para os mais desconfiados aquilo nunca poderia ser real.



Tudo, no fim das contas, é a maximização de uma tradição protestante trazida pelos alemães que colonizaram a região no século 19 e que os pomerodenses transformaram em uma festa. Grande festa, diga-se de passagem.



Com a expectativa de receber 140 mil pessoas — o mesmo número do ano passado — , se estende até 16 de abril, domingo de Páscoa, a Osterfest.



O evento ocorrerá sempre entre as quintas-feiras e domingos e neste ano contará com algumas novidades para garantir lazer àqueles que passarem pela cidade. A começar pela ampliação em 100% da área destinada ao evento. Esse espaço a mais tem um motivo: uma via gastronômica foi montada com iguarias da cidade para se tornar mais um atrativo aos visitantes.



Bicicletário, transporte alternativo para quem estacionar mais longe e até um espaço para pets fazem parte da Osterfest 2017.



— Vimos a necessidade em dar mais opções ao público que veio em bom número no últimos anos e isso motivou a instalação dessa nova estrutura — destaca Rejane Koch Goede, uma das organizadoras e integrante da Associação Visite Pomerode (Avip), que ainda pede paciência aos visitantes já que, só para se ter ideia, em apenas um dia em 2016, 30 mil pessoas passaram pela festa, número equivalente à população de Pomerode.



Não há uma pesquisa que confirme isso, mas graças ao boca a boca — afinal de contas em uma cidade pequena isso não é algo muito difícil de ocorrer – é possível perceber que o público participante da Osterfest gasta na cidade. É um contexto que envolve tanto as opções da festa, quando o Zoo Pomerode, cervejarias, Vila Encantada, restaurantes de comidas típicas e até mesmo postos de combustíveis.



Nada além do que já é comum na cidade



A Osterfest não tem uma grande inovação e sua maior atração é uma mescla de conteúdo religioso, uma simples gastronomia local, e a tranquilidade da cidade pequena. Receitas que imperam são os pratos típicos, que vão do mais simples pão com chimia ou então com sardinha e ovo. Cucas e mais cucas, queijinho, nata e docinhos alemães, ainda fazem parte de um cardápio nada requintado, mas suficiente para ser uma das atrações da festa. Para a vice-prefeita, secretária de Turismo e Cultura, e de Desenvolvimento Econômico de Pomerode, Gladys Sievert, a Osterfest já se consolidou como um dos principais eventos da cidade, ao lado da Festa Pomerana.



— O mais importante é a projeção da cultura e das tradições que herdamos dos antepassados que colonizaram o município. O crescimento da Osterfest é gigante e, nesta nona edição, amadurecemos algumas situações para tornar o evento ainda mais aconchegante — afirma.