Outono começa com sol e temperaturas amenas em todo o RS

No primeiro dia de Outono, uma massa de ar seco predomina e garante tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. As temperaturas aumentam durante a tarde, com máximas atingindo a casa dos 30ºC.



Já na madrugada desta segunda-feira, as imagens de satélite da Somar Meteorologia mostravam céu bastante limpo em praticamente todo o RS.



Existe a possibilidade de pancadas de chuva, ainda que de fraca intensidade, apenas nas áreas litorâneas e no noroeste do Estado. As temperaturas sofrem uma elevação, com o frio diminuindo ao amanhecer.



Porto Alegre terá tempo firma e ensolarado. Mínima será de 15ºC e a máxima de 30ºC. A maior temperatura no Estado será registrada em Uruguaiana: 31ºC.



Segundo previsão da Somar, o Outono no RS deverá ser um pouco mais quente do que a média para o período, com as máximas chegando muitas vezes a 28°C e, pontualmente, a 30°C.



*ZERO HORA