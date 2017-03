Outono no RS será chuvoso e com temperaturas amenas 

Meteorologia

Quem estava à espera do começo do outono para tirar do roupeiro as peças mais pesadas vai ter de aguardar um pouco mais. À exceção das regiões serranas, onde as mínimas em alguns momentos poderão chegar a 10°C, a estação dos frutos deverá ser um pouco mais quente do que a média para o período, com as temperaturas chegando muitas vezes a 28°C e, pontualmente, a 30°C – ainda assim, muito mais amenas do que no verão, quando os termômetros alcançaram 37°C.



Na maior parte do outono, que se inicia em todo o Hemisfério Sul oficialmente às 7h29min desta segunda-feira (horário de Brasília), em vez de jaquetas, pulôveres, toucas e mantas de lã, os gaúchos precisarão mesmo é dos guarda-chuvas:



– No outono, no Rio Grande do Sul, por conta de o Oceano Pacífico estar agora em fase de neutralidade, mas nos próximos meses tender a um aquecimento, espera-se que a chuva ocorra acima da média, especialmente ao longo do Litoral _ afirma Juliana Resende, da Somar Meteorologia.

– Também se prevê que o outono seja um pouco mais quente do que o normal na maior parte do país, incluindo o Rio Grande do Sul. Podem ocorrer oscilações, porém, as ondas de frio terão tendência de serem de curta duração.

Conforme a previsão sazonal no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura média deve ficar entre 0,2°C e 1°C acima das médias para o período em todo o Estado. Na Região Metropolitana, no Litoral Norte, na Fronteira Oeste e em parte do Norte, as médias históricas da estação situam-se entre 16°C e 18°C. Já na Campanha, na Serra e em parte do Norte, oscilam de 14°C a 16°C, enquanto no Nordeste ficam, historicamente, entre 18°C e 20°C.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), órgão ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por tratar-se de uma estação de transição entre o verão e inverno, o outono terá características das duas estações, mas com mudanças bruscas de temperatura. Também serão maiores a frequência de nevoeiros e os registros de geadas na Serra. "Nas regiões Sul e Sudeste e parte da região Centro-Oeste do Brasil, as temperaturas tornam-se mais amenas devido à entrada de massas de ar frio, com mínimas que variam entre 12ºC a 18ºC, chegando a valores inferiores a 10ºC nas regiões serranas ", afirma o boletim meteorológico para o outono. "Nestas mesmas áreas, as máximas oscilam entre 18ºC e 28ºC".

Em maio, temperaturas começam a cair, mas clima ainda segue úmido

Especificamente em maio, a tendência é de ocorram temperaturas abaixo do padrão climatológico em todo o Rio Grande do Sul. A previsão consta no boletim climático do período março a maio, elaborado pelo 8º Distrito de Meteorologia do Inmet e pelo Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas Professor Darci Pegoraro Casarin (CPPMet), ligado à Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

No mesmo mês que as temperaturas começarão a cair gradativamente, a chuva deverá ocorrer em níveis acima da média em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o CPPMet/UFPel, até lá, as precipitações serão maiores apenas na faixa litorânea e na área leste do Estado.

Segundo a previsão sazonal no Inmet, nos próximos três meses, Região Metropolitana e Litoral terão chuva acima da média do período, enquanto na Serra e na Campanha, os índices pluviométricos deverão manter-se dentro dos níveis históricos. No trimestre, apenas parte da Fronteira Oeste terá precipitações abaixo da média. No Estado, as médias do período por região são as seguintes: Nordeste (500mm a 600mm), Centro, Norte, Campanha, Serra e Fronteira Oeste (400mm a 500mm) e Litoral (média de 300mm e 400mm).

– A umidade ficará um pouco acima da média no outono por conta desta fase de neutralidade do Pacífico. Esta tendência ao aquecimento do oceano deve concentrar a chuva mais para o sul do país – prevê Juliana Resende, da Somar Meteorologia.