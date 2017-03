Pancadas de chuva se espalham pelo Estado nesta quinta-feira

Leve o guarda-chuva

O dia será de instabilidades em todo o Rio Grande do Sul. Segundo previsão da Somar Meteorologia, áreas de instabilidade associadas a ventos no alto da atmosfera e uma região de baixa pressão espalham umidade e trazem pancadas de chuva nesta quinta-feira.



Já durante a madrugada desta quinta-feira, imagens de satélite e de radar mostravam chuva fraca em pontos isolados do Sul, Centro, Oeste e Extremo Nordeste. Além de muita nebulosidade na maior parte do estado.



As precipitações ocorrem de forma mais intensa no Oeste, no Centro e na Serra. Porém, mesmo com as chuvas, as temperaturas seguem elevadas. No Interior, o tempo segue esquentando e a tarde será bastante abafada.



As manhãs continuam frias, com sensação de abafamento ao longo do dia. São José dos Ausentes aparece com a menor temperatura do Estado: 10ºC. A maior não passa dos 33ºC, na cidade de São Borja.



Na Capital, a chuva chegará durante a tarde. A previsão para Porto Alegre é de mínima de 19°C e máxima de 30ºC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA