Para atrair a Geração Y, hotéis oferecem malhação

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

James Giannantonio não se considera maníaco por exercícios, mas o rapaz de 31 anos, da Filadélfia, sabe que pode dar essa impressão quando visita Nova York.

"Tenho sempre a mesma rotina quando venho para cá. Faço o check-in, levo meu tapete de ioga para a área específica montada em cada quarto, faço alguns alongamentos e um pouco de ioga leve por 20 minutos. Depois vou para a academia e corro na esteira por 35 ou 40 minutos", contou ele.

Giannantonio faz isso a cada duas semanas, quando se hospeda no Even Hotels Times Square South. Seu trabalho como gerente de projetos da empresa de energia Veolia, com sede em Paris, exige estadias frequentes em hotéis.

"O importante é ter um padrão. Quando venho para cá, já sei que vou querer me exercitar", disse ele.

Giannantonio pode ser apenas um dos milhões de "millennials", ou integrantes da Geração Y, que tendem a escolher um hotel com base em sua capacidade de ajudá-los a manter a forma. Uma pesquisa feita em 2016 pela empresa de viagem e hospitalidade MMGY Global constatou que quase metade deles disse que um boa academia, com opções de instrutores, influía em sua escolha de hotel, ao contrário de mais de um terço da Geração X e menos de um quarto dos baby boomers. (O estudo da MMGY Global considera millennials aqueles nascidos entre 1980-98).

Outros estudos também demonstraram as vantagens de se ter um centro de fitness para atrair os viajantes dessa faixa etária: em uma pesquisa sobre viagens de verão realizadas no ano passado pela American Express Travel, 49 por cento disseram que veem a academia como uma das características mais importantes em um hotel.

E eles estão se adaptando. A Associação Americana de Hotelaria e Hospedagem descobriu que 85 por cento dos hotéis tinham instalações de fitness no ano passado, número que era de 63 por cento em 2004.

Cadeias como a Even, que tem seis hotéis e cinco outros em construção, com diárias a partir de US$199, estão fazendo mais do que simplesmente oferecer opções de fitness. Tudo, desde os smoothies verdes servidos no seu café Cork & Kale até os sacos oferecidos aos hóspedes para depositar suas roupas suadas – as roupas são devolvidas lavadas, secas e dobradas em duas horas – está adaptado à ideia de promoção da saúde.

Na verdade, bem-estar é o termo preferido.

"Quando desenvolvemos o Even Hotels, o mundo não precisava de mais uma marca de hotel, mas sim de um lugar que ajudasse a manter seu bem-estar", disse Jason Moskal, vice-presidente de marcas de estilo de vida do InterContinental Hotels Group.

Segundo Moskal, os millenials são um número significativo de nossos hóspedes e o bem-estar é muito importante para esse grupo.

Assim, todos os quartos de um hotel Even contam com uma escrivaninha para ser usada em pé e áreas para se exercitar, incluindo a de ioga que Giannantonio usa regularmente, além de faixas de resistência, pufes para exercício e uma televisão com 20 vídeos de treino. O centro de fitness de 140 metros quadrados no Even Times Square South tem esteiras feitas pela Woodway, entre outras máquinas de alta tecnologia.

Os gerentes-gerais do Even não têm esse título; são chamados de "funcionários do bem-estar". Uma de suas responsabilidades é organizar e liderar grupos de corrida para os hóspedes que não estão familiarizados com a cidade em que estão hospedados.

Dieter Schmitz, um desses funcionários do Even Times Square South, disse que corre ida e volta com os hóspedes até o Rio Hudson pelo menos uma vez por semana.

"Às vezes, apenas uma pessoa vai comigo, mas todos gostam da flexibilidade de poder treinar com outra pessoa ou se exercitar sozinho, no quarto. Então, é o que oferecemos", disse Schmitz.

A flexibilidade, de acordo com Claire Bennett, vice-presidente executiva de serviços de viagens e estilo de vida da American Express Travel, é muito importante para atrair a Geração Y. E é por isso que mais hotéis estão oferecendo opções como personal trainers no local, programas de empréstimo de tênis e ClassPasses para os melhores estúdios de fitness locais.

"Os grandes hotéis estão percebendo que colocar a boa-forma em primeiro lugar é importante para esse grupo, e que eles precisam ter opções para que a malhação não se pareça com um fardo. Se encontram algo único no hotel, aí já é um bom equilíbrio. A velha esteira no porão já não cola mais como estratégia", disse Bennett.

Ela conta que a diversão também se tornou uma prioridade nos hotéis que cortejam os millennials. "Eles querem o tipo de experiência que possam postar no Instagram", disse ela.

Na Kimpton Hotels, uma cadeia com 63 propriedades e diária média de US$233, as opções que parecem especialmente dignas do Instagram incluem uma parede de escalada e um trepa-trepa no Alexis Kimpton Hotel em Seattle, jogos de basquetebol com um ex-jogador universitário que também é carregador no Kimpton Hotel Vintage Portland, e caiaque no Onyx Hotel Kimpton, em Boston.

"A ideia é o fitness para a vida. Por que não unir isso à diversão?", disse Jenne Oxford, gerente-geral do Kimpton Alexis.

Oxford disse que já está acostumada a ouvir o termo "fitness funcional" de hóspedes dessa geração, e é por isso que a abordagem de seu hotel inclui várias aulas, como de ioga, e equipamento padrão como pesos e bicicletas estacionárias.

"Fitness funcional é o que o ajuda a se sentir melhor nas atividades do dia a dia. Por exemplo, se tem filhos, quer ser capaz de se agachar e brincar com eles, por isso faz exercícios que o ajudam com a amplitude de movimentos. Ou, se é um esquiador, vai querer esquiar melhor, então malha com esse objetivo em mente", disse ela.

Bennett disse que o Westin Hotels and Resorts virou um favorito dos corredores porque visa aperfeiçoar sua estadia.

Brian Povinelli, vice-presidente do Westin e líder de marca global, disse que o programa RunWestin, iniciado em 2012 com a marca New Balance, tem várias partes.

"No nível mais simples, cada hotel apresenta um mapa de corrida e rotas de 5 a 8 quilômetros. E oferecemos uma vantagem: quando o pessoal volta da corrida, recebe uma toalha e uma garrafa de água", disse ele.

Um programa de empréstimo de tênis permite que os hóspedes usem um New Balance, e um "concierge de exercícios" irá personalizar mapas para eles. "Por exemplo, o Westin Maui tem um rota que passa pela formação Black Rock, onde as pessoas mergulham no final", disse Povinelli.

"É um grande momento para o Instagram. E quando você vai para Seattle, o Westin de lá tem uma corrida ao redor do Space Needle."

O hóspede do Westin, assim como o do Even, pode evitar a monotonia de correr sozinho. "A vontade de malhar em grupo, em vez de sozinho, é algo que realmente estamos vendo crescer entre os millenials", disse Povinelli.

"Então, uma das coisas que desenvolvemos nesse último ano e que muitos hotéis estão fazendo, é o chamado 'sweatworking', ou seja, um grupo noturno de corrida, para que depois do exercício as pessoas possam se sentar para beber algo juntas. Tem um lado social e pode até ser uma oportunidade de formar uma rede de conhecidos."

Segundo Bennett, a Geração Y é muito exigente em termos de diversidade e novidade.

Por Tammy La Gorce