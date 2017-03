Previsão é de tempo firme no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Dia de sol

A sexta-feira será de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. Somente no Litoral Norte, entre Mostardas e Torres, é que o vento úmido pode ocasionar nebulosidade e chuva fraca.

A temperatura permanece típica de outono, com grande amplitude térmica ao longo do dia. Há previsão de frio para cidades da Serra, como Vacaria, Canela, Gramado e São José dos Ausentes, que deve registrar mínima de 8ºC. O calor predomina em municípios do Noroeste e da Fronteira Oeste, como Santa Rosa, Alegrete, São Borja e Uruguaiana, onde a máxima não passa do 29ºC.

O índice ultravioleta (IUV) fica entre 6 e 7, como comenta o meteorologista Evandro Magalhães, da Somar Meteorologia.

– É considerado médio. A tendência é que baixe ainda mais ao longo da estação – afirma

O céu claro predomina em Porto Alegre nesta sexta-feira e a temperatura deve variar de 17ºC a 28ºC, condição que se mantém durante o final de semana.

Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 24ºC

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 25ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 25ºC

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC