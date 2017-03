PRF multou 6,5 mil motoristas por excesso de velocidade no feriado de Carnaval

Acima do limite

O excesso de velocidade foi de longe a infração mais cometida pelos motoristas que trafegaram nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriadão de Carnaval. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre a noite de sexta e amanhã desta quarta-feira, foram aplicadas 10,7 mil multas nas estradas. Dessas, 6,5 mil foram por excesso da velocidade.

Na manhã desta quarta-feira, um carro foi flagrado trafegando a 179 km/h na freeway. A velocidade máxima na rodovia de 110 km/h.

Outra infração bastante cometida pelos condutores foi ultrapassar em local proibido. Os policiais também aplicaram quase 300 multas em motoristas que estavam dirigindo bêbados.



De acordo com a PRF, a fiscalização com uso de radares móveis vai se manter ao longo de toda a quarta-feira, já que está previsto movimento intenso no retorno do feriadão de Carnaval. A operação especial nas estradas federais termina às 23h59min desta quarta-feira.

A PRF não está prevendo congestionamentos nesta quarta-feira. O movimento tem sido bastante dividido, ao contrário da ida para o feriadão, quando a maioria das pessoas viajou na sexta-feira e no sábado pela manhã.