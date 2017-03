Procon mobilizar compradores de imóvel atrasado na Zona Sul da Capital

Direito do consumidor

O Procon de Porto Alegre iniciou convocação de compradores e mutuários da Caixa Econômica Federal que adquiriram apartamentos do empreendimento Summer Residence, erguido pela construtora Sipar na avenida Cavalhada, 4530, bairro Ipanema, em Porto Alegre. O objetivo é obter o registro de reclamações com o atraso da entrega das unidades habitacionais do empreendimento.



– Já ocorreram cinco alterações no prazo de entrega. O Procon está tentando, por meio de um mútuo esforço, minimizar as perdas já sofridas pelos consumidores, realizando audiências públicas com os compradores e reuniões com a CEF e a empreiteira –, enfatiza a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Sophia Martini Vial.

O prazo prometido pela Sipar era inicialmente de 33 meses, com conclusão prevista para outubro de 2015. Conforme a última data anunciada, a entrega passou para junho de 2016, mas permanece a obra em andamento. A reportagem tentou contato com a Sipar nesta sexta-feira, mas não foi atendida pelo telefone e ainda não obteve resposta para mensagem publicada no site da empresa.