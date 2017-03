Professores estaduais aprovam greve a partir de 15 de março

Educação

A greve foi aprovada em assembleia do Cpers, no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre

A greve foi aprovada em assembleia do Cpers, no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre Foto: André Ávila / Agencia RBS

Os professores da rede estadual do Rio Grande do Sul aprovaram greve, em uma assembleia do Cpers. O encontro ocorreu na tarde desta quarta-feira, no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. A paralisação dos professores vai começar em 15 de março. A greve já havia sido aprovada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e outros Estados do país também aderiram.



Leia mais:

Os desafios da educação

Sem paralisações

Paralisações à vista no Rio Grande do Sul a partir de março

Na pauta de reivindicações está, principalmente, a questão do salário. Os professores estaduais pedem o cumprimento da lei do piso salarial nacional, pagamento integral do 13º salário, correção do vale-refeição e investimento de 30% na área da educação.

No ginásio parcialmente lotado, os discursos foram contra o governo Sartori e o governo Temer, contra a reforma da Previdência e contra a reforma do Ensino Médio.

Após a aprovação, os professores estão fazendo uma passeata rumo a Esquina Democrática. Depois, os manifestantes vão até o Piratini.

Tweets by lucasabati